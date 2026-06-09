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Galibaf'tan ABD'ye: "Diplomasi dilini tercih ederiz ancak verdiğiniz sözleri tutmazsanız en iyi konuştuğumuz dile geçeceğiz"

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İran Meclis Başkanı Galibaf, Trump'ın saldırı tehdidine karşılık diplomasi dilini tercih ettiklerini ancak gerektiğinde başka dilleri de akıcı konuştuklarını söyledi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD'nin İran'a yönelik saldırı düzenlemek zorunda olduğuna yönelik açıklamasının ardından, "Biz diplomasi dilini tercih ederiz, ancak diğer dilleri çok daha akıcı konuşuruz. Verdiğiniz sözleri tutmazsanız biz de en iyi konuştuğumuz dile geçeceğiz" dedi.

ABD- İran müzakereleri sürerken taraflar arasındaki gerilim yeniden yükseliyor. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı yakınlarında dün düşen ABD ordusuna ait taarruz helikopterini İran'ın düşürdüğüne yönelik açıklaması ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Galibaf, "Biz diplomasi dilini tercih ederiz, ancak diğer dilleri çok daha akıcı konuşuruz. Verdiğiniz sözleri tutmazsanız biz de en iyi konuştuğumuz dile geçeceğiz. Eyerlediğiniz ata binersiniz" dedi.

Trump, "ABD bu saldırıya karşılık vermek zorunda" demişti

ABD Başkanı Donald Trump düşen helikoptere ilişkin açıklamasında, bu konuda ABD ordusu tarafından bilgilendirildiğini kaydederek, "Dün gece İranlılar, Hürmüz Boğazı üzerinde devriye görevi yürüten son derece gelişmiş bir Apache helikopterimizi düşürmüş. Olayda iki pilot görev yapıyordu. Her ikisi de güvende ve herhangi bir yara almadı" ifadelerini kullanmıştı.

Trump, ABD ordusunun İran'a yönelik bir saldırı düzenlemek zorunda olduğunu savunarak, "ABD bu saldırıya karşılık vermek zorunda" demişti. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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