İran cephesinde dikkat çeken iddia: 500'den fazla ABD askeri öldü

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, "Bu birkaç gün içinde 500'den fazla ABD askerinin öldüğü bir tabloda sloganı hala 'Önce ABD' mi, yoksa 'önce İsrail' mi?" dedi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarına ilişkin açıklamada bulunarak ABD Başkanı Donald Trump'ı sert bir dille eleştirdi.

"TRUMP ABD HALKINI HAKSIZ BİR SAVAŞA SÜRÜKLEDİ"

Laricani sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun palyaçoluklarıyla ABD halkını İran'la haksız bir savaşa sürükledi" dedi.

"500'DEN FAZLA ABD ASKERİ HAYATINI KAYBETTİ"

Laricani açıklamasında 28 Şubat'ta başlayan saldırılar kapsamında 500'den fazla ABD askerinin hayatını kaybettiğini iddia ederek, "Şimdi hesap yapsın. Bu birkaç gün içinde 500'den fazla ABD askerinin öldüğü bir tabloda sloganı hala 'Önce ABD' mi, yoksa 'önce İsrail' mi?" ifadelerini kullandı.

REST ÇEKTİ

Laricani, İran dini lideri Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırıları sırasında yerleşkesinde hedef alınarak öldürülmesine de değinerek, "Bu iş burada bitmedi. Hamaney'in öldürülmesinin bedeli sizler için ağır olacak" açıklamasını yaptı.

ABD "6 ASKERİMİZ ÖLDÜ" DEMİŞTİ

ABD'li yetkililer, İran'ın Körfez bölgesinde bulunan çeşitli ülkelerdeki ABD askeri varlıklarına yönelik misillemelerinde 6 ABD askerinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı