Haberler

İran: "AB'nin meşru müdafaa hakkını kullanmasını suçlayan açıklaması ikiyüzlü ve sorumsuzdur"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD saldırılarına karşı meşru müdafaa hakkını kullanmasını eleştiren Avrupa Birliği'ni 'ikiyüzlü ve sorumsuz' olarak nitelendirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD saldırılarına yönelik misillemelere tepki gösteren Avrupa Birliği (AB) açıklamasını eleştirerek, "AB'nin, İran'ın komşu ülkelerdeki üslerden başlatılan ABD saldırganlığına karşı meşru müdafaa hakkını kullanmasını suçlayan açıklaması, seçici ahlaki öfkenin ders niteliğinde bir örneğidir; ikiyüzlü ve sorumsuzdur" dedi.

ABD'nin İran'daki bazı askeri hedeflerin vurulduğunu duyurmasının ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu, saldırının yapıldığı hava üssünü hedef aldı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, karşılıklı saldırılar olurken, İran'ın saldırılarına tepki gösteren Avrupa Birliği'ne cevap verdi. Bekayi, "Avrupa Birliği (AB), İran'ın komşu ülkelerdeki üslerden başlatılan ABD saldırganlığına karşı meşru müdafaa hakkını kullanmasını suçlayan açıklaması, seçici ahlaki öfkenin adeta ders niteliğinde bir örneğidir; ikiyüzlü ve sorumsuzdur" dedi.

İsmail Bekayi, "Avrupa Dış İlişkiler Servisi uzun yıllardır savunduğunu iddia ettiği hukuk devleti ilkesine ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın prensiplerine bağlı kalmalıdır. Hukuka aykırı saldırılara karşılık verenleri suçlarken saldırganları hoş görmeye son vermelidir. İran'ın, ülkeye yönelik hukuka aykırı saldırıların başlatılmasında kullanılan söz konusu üs ve varlıklara yönelik saldırıları, meşru müdafaa hakkının hukuka uygun bir şekilde kullanılmasıdır. Devletlerin, kendi topraklarının veya imkanlarının başka ülkelere yönelik saldırılar için kullanılmasına izin vermeme yönünde yerleşik bir hukuki yükümlülüğü bulunmaktadır" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Netanyahu: Beyrut'un güneyindeki hedeflere saldırı talimatı verdim

Netanyahu'dan ülkenin başkentine saldırı talimatı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da Rus turiste ısrarlı takip kullanıcıları ikiye böldü

İstanbul'da Rus turiste ısrarlı takip! Kullanıcılar ikiye bölündü
Hatay açıklarında sürpriz karşılaşma! Dev misafiri görenler çığlığı bastı

Görüntü Türkiye sahillerinden! Dev misafiri görenler çığlığı bastı
Burak Yılmaz Fransa yolcusu! Tarih yazdığı lige geri dönüyor

Bomba patladı! Tarih yazdığı takıma hoca olarak dönüyor

Endonezya'da II. Dünya Savaşı'ndan kalma mühimmat patladı! 5 kişi hayatını kaybetti

Ülke şokta! II. Dünya Savaşı'ndan kalan mühimmat infilak etti
Denizli'deki otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin yürek burkan hikayeleri ortaya çıktı

Faciada yaşananlar ortaya çıktı! Babanın yaptıkları yürek yakıyor
Üst düzey askeri yetkiliye Tayland'da meydan dayağı

Üst düzey askeri yetkiliye trans bireylerden sokakta meydan dayağı
Yılmaz Morgül'den çok konuşulacak sözler: Acun Ilıcalı'nın ayağına kapandım

"Acun Ilıcalı'nın ayağına kapandım"