İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaştan Korkmuyoruz

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tekrar bir savaş ihtimaline ilişkin yaptığı açıklamada "Biz savaş istemiyoruz, fakat ABD ve İsrail, İran'ı parçalamak istiyor. Eğer saldırırlarsa tüm gücümüzle karşılarında dururuz. Savaştan korkmuyoruz, çünkü böyle bir durumda iç birlik ve beraberlik çok daha güçlü şekilde ortaya çıkar" ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, devlet televizyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Pezeşkiyan, geçmişten bugüne hiçbir zaman savaş arayışında olmadıklarını vurgulayarak, "Devrimin ilk gününden beri düşmanlar terör eylemleri düzenledi, darbe planladı ve ülkeyi bölmeye çalıştı. Bu bizim için yeni değil. Bugün de analizlerine ve planlarına, hatta yapay zekaya dayanarak İran'ın en zayıf durumda olduğunu sandılar. Onlara göre saldırınca ikinci ya da üçüncü gün halk sokağa çıkacak ve ardından sistem, devrim ve ülke çökecekti" dedi.

"Adaylığımın amacı katılımı artırmaktı"

Cumhurbaşkanlığına aday olma gerekçesini de açıklayan Pezeşkiyan, "Cumhurbaşkanı olmak için değil, halkın sürece katılımını sağlamak için aday oldum. Çünkü halkın sahnede olmaması bir toplum için zayıflık demektir. Halkı sürece dahil edebilirsek, halkla birlikte ve halk için yaşayabilirsek daha güçlü oluruz. Aksi halde bir grubun tek başına iktidarı ele alması ülkeye fayda sağlamaz" ifadelerini kullandı.

"Düşman halkın sokaklara döküleceğini düşündü"

Pezeşkiyan, düşmanların beklentisine dikkat çekerek, "Onlar halkın memnuniyetsiz olduğunu düşünüyorlardı. Önce sınırlarımızı hedef aldılar, ardından çeşitli noktalardan sızmaya çalıştılar ve emniyet birimlerimize saldırdılar. Hesapları, halkın sokaklara dökülmesi ve kimsenin onları durduramamasıydı. Onlara göre mesele kısa sürede kapanacaktı. Ancak bu tür senaryolar bizim için yeni değil" dedi.

"İran bir grubun değil, bütün halkın"

Ülke içinde birlik ve beraberliğin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı, seçim sürecinden bugüne kadar en büyük hedefinin toplumsal uzlaşı olduğunu belirterek, "İran belli bir grup ya da kesime ait değil. Hiç kimse 'Bu ülke benim' diyemez. İran, bütün halkımıza aittir. Eğer ülke içinde birlik ve beraberlik sağlayabilirsek, bitmeyen bir güce sahip oluruz. Halk yan yana durduğunda hiçbir güç kolay kolay ülkeye göz dikemez. Benim görevim de kavgaları bir kenara bırakıp ülkede birlik ve beraberliği yaygınlaştırmaktır" şeklinde konuştu.

"Savaştan korkmuyoruz"

Tekrar bir savaş ihtimaline ilişkin soruya da yanıt veren Pezeşkiyan, "Düşman İran'ın ayakta kalacağını hesaba katmadı. Eğer savaş çıkarsa işi bitireceklerini sandılar ancak bu ülke onların öngördüğü gibi çökmedi. Biz savaş istemiyoruz, fakat ABD ve İsrail İran'ı parçalamak istiyor. Eğer saldırırlarsa tüm gücümüzle karşılarında dururuz. Savaştan korkmuyoruz çünkü böyle bir durumda iç birlik ve beraberlik çok daha güçlü şekilde ortaya çıkar" ifadelerini kullandı.

"ABD'nin politikaları yalan üzerine kurulu"

ABD'nin bölge politikalarını eleştiren Pezeşkiyan, "ABD önce etnik grupları tahrik ediyor. Bu işe yaramazsa ülkeleri birbirine düşürüyor, o da sonuç vermezse doğrudan sahaya iniyor. Dışarıya cazip bir yüz gösterse de arkasında şeytani bir gerçek var. Daha yakından bakıldığında kadınların, çocukların, yaşlıların ve hastaların acımasızca öldürüldüğü görülüyor. Buna rağmen halka demokrasi söylemleriyle sesleniyorlar ve özgürlük getirdiklerini iddia ediyorlar. Peki öyleyse, özgürlük getirdiğini söyleyen ABD neden Gazze'de, Filistin'de, Suriye'de ve başka bölgelerde kadınların ve çocukların üzerine bu felaketleri indiriyor? Onların suçu neydi? Bütün bunlar yalandan ibaret. Süreç açıkça ortada. ABD bu politikalardan vazgeçmeyecek. Ama biz ülkemizde birlik ve beraberliği korursak, kolay kolay cesaret edemez, çünkü bunun bedeli onlar için çok ağır olur" dedi.

Avrupa ülkelerinin İran'a yönelik Birleşmiş Milletler yaptırımlarını yeniden devreye sokma imkanı tanıyan ve kamuoyunda "tetik mekanizması" olarak bilinen snapback mekanizmasını işletme yönündeki kararına ilişkin soruyu da yanıtlayan Pezeşkiyan, "Biz kesinlikle snapback'in aktifleşmesini istemiyoruz. Ancak birçok uluslararası hukuku ihlal eden Avrupa ülkelerinin bugün bizi kurallara uymamakla suçlaması kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

"Asıl endişem iç ayrılıklar"

Dış baskılardan çok iç gelişmelere dikkat çeken Pezeşkiyan, "Benim asıl korkum snapback ya da dış tehditler değil. Asıl endişem, küçük meseleler üzerinden ortaya çıkan iç anlaşmazlıklar ve çatlaklar. Düşmanların umudu da tam olarak bu iç ayrılıklar" şeklinde konuştu. - TAHRAN