İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Saldırılara yanıt vermeseydik savaşla karşı karşıya kalabilirdik

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Saldırılara yanıt vermeseydik savaşla karşı karşıya kalabilirdik
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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Saldırılara yanıt vermeseydik savaşla karşı karşıya kalabilirdik
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Belarus'ta video konferansla katıldığı Avrasya Ekonomik Birliği Zirvesi'nde, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyledi. Pezeşkiyan ayrıca "Eğer bu saldırı yanıtsız bırakılmış olsaydı, bölge kapsamlı ve kontrol edilemez bir savaşla karşıya kalabilirdi" ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Eğer bu saldırı yanıtsız bırakılmış olsaydı, bölge kapsamlı ve kontrol edilemez bir savaşla karşı karşıya kalabilirdi" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen Avrasya Ekonomik Birliği Zirvesi'ne video konferans yoluyla katıldı.

PEZEŞKİYAN'DAN SERT İFADELER

Konuşmasında mevcut gelişmeler nedeniyle zirveye katılamadığını belirten Pezeşkiyan, "Siyonist rejim, 13 Haziran'dan bu yana İran topraklarına acımasız saldırılar ve terör eylemleri düzenliyor. Bu saldırılar, İran ile ABD arasında barışçıl nükleer programla ilgili yürütülen dolaylı müzakerelerin devam ederken gerçekleşti ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) denetimindeki nükleer tesisler bile hedef alındı" dedi.

"ABD VE İSRAİL SALDIRILARI HUKUKA AYKIRI"

ABD ve İsrail'in saldırılarını uluslararası hukuka aykırı olarak nitelendiren Pezeşkiyan, "Bu saldırılar, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'na (NPT) onarılması mümkün olmayan zararlar vermektedir. Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi tarafından yapılan bu saldırılar kurumların meşruiyetini sorgulatır" ifadelerini kullandı.

"YANITSIZ BIRAKSAYDIK KONTROL EDİLEMEZ BİR SAVAŞ ÇIKABİLİRDİ"

Avrasya Ekonomik Birliği Zirvesi'nin, bölgesel ve küresel tehditlere karşı üye ülkelerin ortak sesinin dünyaya duyurulması açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Pezeşkiyan, "12 gün süren dayatılmış savaş boyunca, İran Silahlı Kuvvetleri, BM Anlaşması'nın 51'inci maddesine dayanarak halkını, ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü meşru ve kararlı bir şekilde savundu" şeklinde konuştu.

Pezeşkiyan, "Eğer bu saldırı yanıtsız bırakılmış olsaydı, bölge kapsamlı ve kontrol edilemez bir savaşla karşı karşıya kalabilirdi. Siyonist rejime karşı müsamahakar politikalar ve sürekli insan hakları ihlallerinin görmezden gelinmesi sona erdirilmelidir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYahya Eraslan:

sanki bu savaş değildi ,sadece İsrail sizi budadı sizde ısırdınız okadar

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