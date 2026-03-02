Haberler

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan meydan okudu: Boyun eğmeyeceğiz

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ve İsrail'in saldırılarında hastane ve okulları hedef almasını kınayarak, bu eylemlerin insani değerlere aykırı olduğunu vurguladı. Pezeşkiyan ayrıca "İran bu suçlara sessiz kalmayacak ve boyun eğmeyecektir" diyerek meydan okudu.

  • İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ve İsrail'in hastane ve okulları hedef alan saldırılarını insani ilkelerin ihlali olarak nitelendirdi.
  • İran, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı askeri saldırılara karşılık olarak İsrail ve bazı bölge ülkelerindeki hedeflere saldırı düzenledi.
  • İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin öldüğünü ve 747 kişinin yaralandığını açıkladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Hastaları ve çocukları hedef almak, insani ilkeleri açıkça ihlal etmektir. İran bu suçlara sessiz kalmayacak ve boyun eğmeyecektir" açıklamasında bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

"HASTA VE ÇOCUKLARA SALDIRMAK İNSANİ İLKELERİ İHLAL ETMEKTİR"

İki ülkenin hastane ve okulları hedef aldığını söyleyen Pezeşkiyan, "Hastanelere yapılan saldırılar, yaşamın kendisine yönelik saldırılardır. Okullara yapılan saldırılar, bir ulusun geleceğini hedef almaktadır. Hastaları ve çocukları hedef almak, insani ilkeleri açıkça ihlal etmektir" dedi.

"İRAN BOYUN EĞMEYECEKTİR"

Pezeşkiyan İran'ın saldırılar karşısında sessiz kalmayacağını da söyleyerek "Dünya bunu kınamalıdır. Yas tutan ulusumun yanındayım. İran bu suçlara sessiz kalmayacak ve boyun eğmeyecektir" ifadelerini kullandı.

ABD-İSRAİL SALDIRILARI İLE İRAN'IN MİSİLLEMELERİ

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
