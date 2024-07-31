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Haniye ile en son görüşen kişi olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İşgalci teröristleri pişman edeceğiz

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Suikasta kurban giden Hamas lideri İsmail Hamaney ile son görüşen isim olan İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan "İran, işgalci teröristleri bu korkakça eylemlerinden dolayı pişman edecektir" dedi. İran Dini Lideri Hamaney de intikam sözü verdiği konuşmasında "Haniye'nin kanının intikamını almak İran'ın görevidir. Çünkü kendisi bizim topraklarımızda şehit olmuştur" ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin uğradığı suikast sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " İran, işgalci teröristleri bu korkakça eylemlerinden dolayı pişman edecektir" dedi.

"DÜN ELİNİ KALDIRDIM, BUGÜN CENAZESİNİ TAŞIYACAĞIM"

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Pezeşkiyan paylaşımında, "Bugün İran, acılarımıza ve sevinçlerimize ortak olan, direnişin yoldaşı ve gurur kaynağı, Filistin direnişinin cesur lideri ve Kudüs şehidi Hacı İsmail Haniye'nin yasını tutuyor. Dün onun fatih elini kaldırdım, bugün ise cenazesini omuzlarımda taşıyacağım" dedi.

"İRAN ŞEREFİNİ KORUYACAKTIR"

Pezeşkiyan, "İran ve Filistin'in bağı daha da güçlenecek ve direnişin yolu ve mazlumu savunma azmi eskisinden daha sağlam bir şekilde devam ettirilecek. İran İslam Cumhuriyeti toprak bütünlüğünü, izzetini, gururunu ve şerefini koruyacaktır ve işgalci teröristleri bu korkakça eylemlerinden dolayı pişman edecektir" ifadelerini kullandı.

HAMANEY'DEN İNTİKAM SÖZÜ

İran Dini Lideri Lideri Hamaney de Hamas lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesi sonrasında intikam sözü verdi. Hamaney "Haniye'nin kanının intikamını almak İran'ın görevidir. Çünkü kendisi bizim topraklarımızda şehit olmuştur" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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