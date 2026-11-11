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İran, Arjantin'in deniz ve hava kuvvetlerini terör örgütü ilan ederek misilleme yaptı

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İran Dışişleri Bakanlığı, Arjantin Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetlerini "terör örgütü" ilan ettiklerini açıkladı. Kararın, Arjantin'in mart sonunda Devrim Muhafızları'nı terör örgütü ilan etmesine misilleme olarak 2019 tarihli İran yasası uyarınca alındığı belirtildi.

İran yönetimi, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun kara listeye alınmasına misilleme olarak Arjantin'in deniz ve hava kuvvetlerini "terör örgütü" ilan etti.

İran'dan İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütü ilan eden Arjantin'e misilleme geldi. İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Arjantin Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetlerinin "terör örgütü" olarak ilan edildiği duyuruldu. Arjantin hükümetinin uluslararası hukukun temel ilkelerine aykırı olarak ve düşmanca bir girişimle İran'ın resmi silahlı kuvvetlerinin temel unsurlarından biri olan İslam Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütü olarak ilan ettiği belirtildi. Karşılıklılık ilkesine dayanarak ve ABD'nin Devrim Muhafızları'nı "terör örgütü" olarak tanımlamasını takip eden veya destekleyen tüm ülkelere karşı karşılıklı önlemler alınmasını öngören 2019 tarihli İran yasası uyarınca hareket edildiği vurgulanan açıklamada, "Bu kararın doğuracağı tüm sonuçların tüm sorumluluğu Arjantin hükümetine ait olacaktır" denildi.

Ne olmuştu?

Arjantin, mart ayı sonlarında İran Devrim Muhafızları'nı "terör örgütü" olarak ilan etmişti. Buenos Aires yönetimi, bu önlemi Devrim Muhafızları'nın Hizbullah'a verdiği destekle ilişkilendirmiş, 1994'te Buenos Aires'teki AMIA Yahudi toplum merkezine düzenlenen ve 85 kişinin ölümüne neden olan bombalı saldırıdan Hizbullah'ı sorumlu tutmuştu. O dönemde İran Dışişleri Bakanlığı, bu kararın ABD ve İsrail hükümetleri tarafından tahrik edilmesi ile alındığını belirterek, bunu "stratejik bir hata ve İran milletine affedilemez bir hakaret" olarak nitelendirmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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