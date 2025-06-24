İran, ABD Üssüne Düzenlenen Saldırıyı Meşru Müdafaa Olarak Değerlendirdi

İran, ABD Üssüne Düzenlenen Saldırıyı Meşru Müdafaa Olarak Değerlendirdi
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin İran'a yönelik saldırısına karşı meşru müdafaa hakkı çerçevesinde Katar'daki ABD üssüne füze saldırısı düzenlediklerini açıkladı. Bekayi, saldırının Katar ile ilişkilere zarar vermediğini vurguladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Katar'daki ABD üssüne yönelik saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, " İran, 22 Haziran'da ABD'nin ülkemizin toprak bütünlüğü ve egemenliğine yönelik saldırısına karşılık olarak, meşru müdafaa hakkını kullanmıştır" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran'ın dün Katar'ın başkenti Doha'daki ABD üssüne yönelik düzenlediği saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bekayi, " İran, 22 Haziran'da ABD'nin toprak bütünlüğümüze ve egemenliğimize yönelik askeri saldırısına karşı, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın 51'inci maddesi çerçevesinde meşru müdafaa hakkını kullanmış ve El-Udeyd'deki ABD üssüne füze saldırısı gerçekleştirmiştir" ifadelerini kullandı.

"Siyonist rejimin politikalarının bölgede ayrılığa yol açmasına izin vermeyeceğiz"

Söz konusu saldırının Katar ile dostane ilişkilere zarar vermek amacı taşımadığını vurgulayan Bekayi, "Bu savunma hareketi kesinlikle dost ve komşu ülke Katar'a karşı olarak değerlendirilmemelidir. İran her zaman Katar ve diğer komşu ülkelerle iyi komşuluk ilkesine bağlı kalmıştır. ABD ve Siyonist rejimin saldırgan politikalarının bölgedeki kardeşlerimiz arasında fitne ve ayrılığa yol açmasına izin vermeyeceğiz" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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