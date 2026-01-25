Haberler

Irak'ta eski Başbakan el-Maliki yeniden başbakanlık adayı gösterildi

Güncelleme:
Irak'ta Şii siyasi grupların oluşturduğu Koordinasyon Çerçevesi, önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası başbakan adayının Nuri Kamil el-Maliki olduğunu açıkladı. Ulusal sorumluluk vurgulanarak, güçlü bir hükümet kurma kararlılığı dile getirildi.

Irak'ta Şii siyasi grupların çatı oluşumu olan Koordinasyon Çerçevesi, Irak Meclisi'nde yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından belirlenecek başbakanlık makamı için eski Irak Başbakanı Nuri Kamil el-Maliki'nin aday gösterildiğini açıkladı.

Irak'ta Şii tarafların çatısı altında toplandığı Koordinasyon Çerçevesi, ülkede yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimi doğrultusunda Bedir Örgütü partisi lideri Hadi el-Amiri'nin ofisinde bir toplantı gerçekleştirildiğini bildirdi. Açıklamada, gelecek hafta içinde Irak Meclisi'nde yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından yeni başbakanın da belirleneceğine dikkat çekildi. Koordinasyon Çerçevesi'nin açıklamasında, "Ulusal sorumluluğumuz gereği, ülkenin istikrarını koruyan ve devletin işleyişini güçlendiren anayasal süreçleri tamamlamak amacıyla Koordinasyon Çerçevesi liderleri, Hadi el-Amiri'nin ofisinde geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleştirmiştir. Toplantıda siyasi durum ve gelecek döneme ilişkin stratejiler ele alınmıştır. Yapılan istişareler sonucunda, siyasi ve idari tecrübesi ile devlet yönetimindeki rolü dikkate alınarak, eski Irak Başbakanı Nuri el-Maliki oy çokluğuyla başbakan adayı olarak belirlenmiştir" denildi.

Koordinasyon Çerçevesi açıklamasında ayrıca, oluşumun anayasal sürece tam bağlılık içinde olduğu vurgulanarak, tüm ulusal güçlerle birlikte zorluklarla mücadele edebilecek, halka etkin hizmet sunabilecek ve Irak'ın güvenliğini koruyacak güçlü bir hükümet kurma konusundaki kararlılık dile getirildi.

Açıklamada ayrıca, Irak Meclisi'ne anayasal takvime uygun biçimde cumhurbaşkanlığı seçimi gündemiyle toplanma çağrısı yapıldı.

Irak'taki siyasi makamlar uzlaşısı

Irak'ta nüfuzlu siyasi güçler arasında uygulanan uzlaşıya göre, cumhurbaşkanlığı makamı Kürtlere, Başbakanlık makamı Şiilere, Meclis Başkanlığı ise Sünni bileşene veriliyor. Bu çerçevede, 29 Aralık 2025'te gerçekleştirilen oylamada Milletvekili Heybet Halbusi, Irak Meclis Başkanı olarak seçilmişti.

Anayasal takvime göre Meclis, Halbusi'nin seçildiği ilk oturumdan itibaren bir ay içinde yeni cumhurbaşkanını seçmekle yükümlü bulunuyor. Söz konusu yasal sürenin Ocak ayı sonunda dolması bekleniyor. - BAĞDAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
