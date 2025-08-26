Irak, tutuklu DEAŞ'lılar için PKK/YPG ile mutabakat arayışında

Irak, tutuklu DEAŞ'lılar için PKK/YPG ile mutabakat arayışında
Güncelleme:
Iraklı bir güvenlik kaynağı, Irak hükümetinin SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG ile Irak uyruklu terör örgütü DEAŞ militanı olan mahkumları teslim almak için mutabakat sağlamak istediğini iddia etti.

Irak hükümetinin Suriye'nin kuzeydoğusundaki cezaevlerinde bulunan Irak uyruklu terör örgütü DEAŞ üyesi mahkumları geri almak istediği öne sürüldü.

IRAK, DEAŞ'LILAR İÇİN PKK/YPG İLE MUTABAKAT ARAYIŞINDA

Adı açıklanmayan Iraklı bir güvenlik kaynağı, Bağdat yönetiminin SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG ile tutuklu Irak uyruklu terör örgütü DEAŞ militanlarını teslim almak üzere mutabakat sağlamak istediğini iddia etti.

HÜKÜMET AKIBETLERİNDEN ENDİŞELİ

Kaynak, PKK/YPG'nin kontrol ettiği bölgelerde güvenliğin olmaması ve ABD'nin eylül ayından itibaren kritik üslerden askerlerini çekme niyetini açıklamasının ardından Irak'ın söz konusu tutukluların akıbeti hakkında endişelendiğini açıkladı.

SURİYE YÖNETİMİ NEDEN ATLANDI?

Söz konusu mutabakatın Suriye hükümeti yerine PKK/YPG ile yapılmak istenmesine ilişkin ise kaynak, Suriye'deki bazı bölgelerde devlet kontrolünün tam sağlanamaması ve cezaevlerinin bulunduğu bölgelerin hala PKK/YPG kontrölünde olmasına bağladı.

Irak hükümeti, daha önce bazı Iraklı DEAŞ liderlerini ve mensuplarını teslim almıştı.

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFirat Tas:

Şimdiki yönetim dediğiniz eski deaşlı teröristler olduğu için olabilir mi acaba hatta hani iki Türk askerini yakanlar da sizin yönetim dediğiniz kişiler omurgasızlar

