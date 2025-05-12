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Irak: PKK'nın kendini feshetme kararını memnuniyetle karşılıyoruz

Irak: PKK'nın kendini feshetme kararını memnuniyetle karşılıyoruz
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Irak Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'nın kendini feshetme ve silah bırakma kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, kararın bölgenin istikrarı için katkı sağlayacağının altını çizdi.

Irak Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'nın kendini feshetme ve silah bırakma kararına ilişkin açıklamada bulundu.

"MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

Yapılan açıklamada, "Irak Cumhuriyeti, PKK'nın kendini feshetme, silahlı çatışmayı durdurma ve silah bırakma kararını memnuniyetle karşılamaktadır. Bu karar, Irak ve bölgedeki güvenlik ve istikrarı güçlendirmeye katkı sağlayacak olumlu ve önemli bir adımdır" denildi.

"ÇATIŞMALARI SONA ERDİRMEK İÇİN GERÇEK BİR FIRSAT"

Bakanlık, "Bu karar, kalıcı barış çabalarını ileriye taşımak ve onlarca yıldır bölge halklarını etkileyen uzun süreli çatışmaları sona erdirmek için gerçek bir fırsat sunmaktadır" ifadelerini kullandı.

"BARIŞ VE İSTİKRARI PEKİŞTİRECEK HER TÜRLÜ ÇABAYI DESTEKLİYORUZ"

Bakanlık, barış ve istikrarı pekiştirecek her türlü çabayı desteklediklerini yineleyerek, güvenlik tehditlerinin diyalog ve anlayış yoluyla çözülmesinin bölge halklarının güvenlik ve kalkınma beklentilerine cevap vereceğini vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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