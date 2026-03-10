Haberler

Irak'tan diplomatik misyonlara yönelik saldırılara kınama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Irak Dışişleri Bakanlığı, Bağdat ve IKBY'deki diplomatik temsilciliklere yönelik saldırıları şiddetle kınadı. Bakanlık, saldırıların sorumlusunu reddettiğini ve güvenliğin sağlanacağına dair taahhütte bulundu.

Irak Dışişleri Bakanlığı, Bağdat ve Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) diplomatik ve konsolosluk temsilciliklerini hedef alan saldırıların "şiddetle kınandığını" bildirdi.

ABD-İsrail-İran arasında 28 Şubat'ta başlayan çatışmalar Orta Doğu ve Korfez ülkelerine de sıçradı. Irak Dışişleri Bakanlığı, ülkedeki diplomatik ve konsolosluk misyonlarına yönelik her türlü saldırıyı kesin bir reddettiklerini ve kınadıklarını vurguladı. Yapılan açıklamada, söz konusu temsilciliklerin güvenliğinin sağlanmasının Irak'ın sorumluluğu olduğu ifade edilerek, görevlerini güvenli bir ortamda sürdürebilmeleri için gerekli tüm korumanın sağlanacağı kaydedildi. Açıklamada, bu yaklaşımın Irak'ın uluslararası yükümlülükleriyle de uyumlu olduğu vurgulandı.

Irak Dışişleri Bakanlığı ayrıca, yetkili Irak kurumlarının diplomatik misyonları hedef alan tüm olayları yakından takip ettiğini belirterek, bu saldırılara karışan kişiler hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılacağını bildirdi. Açıklamada, bu adımların diplomatik ve konsolosluk temsilciliklerinin güvenliğini sağlamak, benzer saldırıların tekrarını önlemek ve Irak'ın kardeş ve dost ülkelerle ilişkilerini korumak amacıyla atılacağı ifade edildi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattıkları saldırıların ardından Irak'ta güvenlik endişeleri artmıştı. Bu süreçte Irak'ın başkenti Bağdat'ta ve IKBY'nin başkenti Erbil'deki ABD Büyükelçiliği binaları saldırıya uğramıştı. IKBY'de bulunan Birleşik Arap Emirlikleri'nin Erbil Başkonsolosluğu binası dün saldırıların hedefi olmuştu. - BAĞDAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump 'İran'la görüşebiliriz' dedi, ABD'den tam tersi açıklama geldi

Tüm dünya Trump'ın sözlerine odaklanmışken ABD'den şok bir mesaj geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Santiago Bernabeu Türk futboluyla yarışıyor

Yok böyle ciro! Tek başına Türk futboluyla yarışıyor
Türkiye-İspanya rüzgarına MSB de kayıtsız kalamadı

Türkiye-İspanya rüzgarına MSB de kayıtsız kalamadı
Melih Gökçek'ten bomba iddia: Deniz Baykal bana adaylık teklif etti

Gökçek'ten çok konuşulacak Baykal iddiası! Şahidi bile var
Netanyahu öldü mü? İran basınından gündem yaratan iddia

Netanyahu öldü mü? Bu haber doğruysa yer yerinden oynar
Santiago Bernabeu Türk futboluyla yarışıyor

Yok böyle ciro! Tek başına Türk futboluyla yarışıyor
Türkiye'nin altın merkezindeki soygunun büyüklüğü inanılmaz

Türkiye'nin altın merkezindeki soygunun büyüklüğü inanılmaz
İstanbul'daki konsere büyük ilgi! 35 bin liralık biletler saniyeler içinde bitti

İstanbul konserine büyük ilgi! 35 bin liralık biletler saniyede bitti