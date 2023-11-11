Irak Cumhurbaşkanı Filistin Halkını Kurtarmaya Çağırdı

- Irak Cumhurbaşkanı Reşit'ten Filistin halkını kurtarma çağrısı

RİYAD - Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 8'inci Olağanüstü İslam Zirvesi'nde konuşan Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşit, dünya liderlerini Filistin halkını kurtarmaya çağırdı.

Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşit, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 8'inci Olağanüstü İslam Zirvesi'nde konuştu. Reşit, konuşmasında Filistin halkının kurtarılması için durumun kontrolünün pratik bir çözüm doğrultusunda ele alınması gerektiğini belirtti. Uluslararası toplumdan Gazze Şeridi'ndeki sivil kuruluşları hedef alan saldırıların ve tehlikeli boyuttaki ihlallerin uluslararası toplum tarafından kınanmasını isteyen Reşit, dünya liderlerine Filistin halkını kurtarma çağrısı yaptı.

Askeri operasyonların durdurulması için uluslararası toplumu müdahaleye davet eden Reşit, Filistin halkına kayıtsız ve şartsız insani yardımların ulaştırılması için acil harekete geçilmesini söyledi.

Gazze Şeridi'ndeki iletişimi kesmenin amacının 2 milyon insanı dünyadan izole etmek olduğunu vurgulayan Irak Cumhurbaşkanı, işgal güçlerinin hedefinin, işlenen savaş suçlarını saklamak ve bölgeye gönderilen insani yardımları engellemek olduğunu ifade etti.

Irak'ın başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletinden yana olan tutumunu yineleyen Reşit, Irak'ın işgal gücünün uyguladığı toplu intikam ve cezalandırma siyasetini kınadığını dile getirdi.