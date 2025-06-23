Irak Başbakanı Sudani ve Putin, Orta Doğu'daki Gerginlik Üzerine Görüştü

Irak Başbakanı Sudani ve Putin, Orta Doğu'daki Gerginlik Üzerine Görüştü
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Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede, Orta Doğu'daki gerginlikleri ve Irak'ın egemenliğinin ihlalini kınadı. İkili, uluslararası müdahale çağrısı yaparak, diplomatik çabaların artırılması gerektiğini vurguladı.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmede, Orta Doğu'da gerginliğin tırmanmasına karşı uyarıda bulunarak Irak'ın egemenliğinin ihlal edilmesini yeniden reddetti.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmede İran-İsrail arasındaki çatışmayı ele aldı. Irak Başbakanlık Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada Başbakan Sudani, Putin ile birlikte, İsrail'in İran'a başlattığı saldırıyı kınadığını belirterek ABD'nin İran'daki nükleer tesislerine yönelik saldırılarını "tehlikeli tırmanış" olarak nitelendirdi. Görüşmede ABD ve İsrail uçaklarının Irak hava sahasını ihlal etmesini şiddetle kınadığı vurgulayarak Irak'ın söz konusu ihlallere karşı attığı adımlara destek isteyen Sudani, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin savaşı durdurma yönünde asli sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğini belirtti. Irak Başbakanı, yaşanan saldırıların müzakere sürecindeki güveni zedelediğini ve diplomatik çabaların güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Putin, Irak'a yönelik ihlalleri reddetti

Putin ise gerilimin sonlandırılması için özel çaba sarf ettiklerini ifade ederek, Irak hükümetinin savaşı genişletmeme yönündeki çalışmalarını memnuniyetle karşıladığını söyledi. Putin ayrıca, Irak'ın hava sahasına ve egemenliğine yönelik her türlü ihlali reddettiğini belirtirken, Irak'ın Arap Zirvesi'ne ev sahipliği yapmadaki başarısını kutladı ve ülkesinin, Irak'ı Ekim ayında yapılacak Rusya-Arap Zirvesi'nde görmek istediğini dile getirdi.

Görüşmede Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarına değinilerek, Filistinli sivillerin yaşadığı insani dramın durdurulması için etkin uluslararası müdahale çağrısı da yapıldı. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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