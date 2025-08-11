Irak Başbakanı Sudani, ABD-İran Diyaloğunu Destekledi

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Danışmanı Ali Laricani ile yaptığı görüşmede ABD-İran diyaloğunu desteklediklerini ifade etti. Ayrıca, iki ülke arasında güvenlik mutabakat zaptı imzalandığı bildirildi.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Danışmanı Ali Laricani'yi kabulünde ABD-İran arasındaki diyaloğu desteklediğini vurguladı.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Danışmanı Ali Laricani, Irak temaslarına başladı. Laricani Irak Başbakanı Sudani tarafından kabul edildi. Sudani, Ali Laricani ile gerçekleştirdiği görüşmede Irak'ın, İran'a yönelik Siyonist saldırıyı reddeden ilkesel ve sabit tutumunu yineleyerek, bölgesel ve uluslararası düzeyde çatışmaları tırmandıracak her türlü girişime karşı olduklarını, ayrıca ABD-İran diyaloğunu desteklediklerini belirtti. Açıklamada ayrıca görüşmede Irak'ın İran İslam Cumhuriyeti ile ilişkileri geliştirme ve çeşitli alanlarda verimli ortaklıkları güçlendirme konusundaki kararlılığını dile getirdiği belirtildi.

Güvenlik mutabakat zaptı imzalandı

Sudani ayrıca, Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı ile Laricani'nin iki ülke arasındaki ortak sınırların güvenliği konusunda koordinasyonu hedefleyen ortak bir güvenlik mutabakat zaptının imzalanmasına başkanlık etti.

Laricani ise açıklamasında, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın selamlarını Sudani'ye ileterek hükümet ilişkilerin her alanda geliştirilmesine verdiği önemi vurguladı. Özellikle iki ülke arasında yolcu taşımacılığı amacıyla demiryolu bağlantısının güçlendirilmesi, Kalkınma Yolu Projesi ve bölgedeki büyük ulaşım koridorlarına entegrasyon konularına dikkat çekti. - ERBİL

