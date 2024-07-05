İngiltere'de seçimleri kazanan İşçi Partisi lideri Starmer, ülkenin yeni Başbakanı oldu

İngiltere'de dün yapılan genel seçimleri kazanan İşçi Partisi lideri Keir Starmer, Kral 3. Charles tarafından hükümeti kurmakla görevlendirildi. Ülkenin yeni Başbakanı olan Starmer olurken, eski Başbakan Rishi Sunak ise Kral'a istifasını sundu.

İngiltere'de erken genel seçimlerde hezimete uğrayan Rishi Sunak, parti liderliğinden istifa etmesinin ardından Buckingham Sarayı'nda Kral 3. Charles tarafından kabul edildi. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Sunak'ın Kral ile gerçekleştirdiği görüşmede başbakanlıktan istifasını sunduğu ve Kral'ın istifayı kabul ettiği belirtildi.

İŞÇİ PARTİSİ LİDERİ STARMER, BAŞBAKAN OLARAK ATANDI

Seçimlerde ezici bir galibiyet elde eden İşçi Partisi lideri 61 yaşındaki Keir Starmer da Sunak'ın istifasını sunmasının ardından Kral Charles ile görüşme gerçekleştirdi. Buckingham Sarayı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Kral'ın Starmer'dan hükümeti kurmasını istediği, Starmer'ın teklifi kabul ettiği ve başbakan olarak atandığı ifade edildi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve İngiltere Kralı 3. Charles (Soldan sağa)

ÇİÇEĞİ BURNUNDA BAŞBAKAN, DEĞİŞİM SÖZÜ VERDİ

Keir Starmer, Kral ile görüşmesinin ardından 10 Downing Street'teki başbakanlık konutu önünde açıklama yaptı. Kral'ın hükümeti kurma teklifini kabul ettiğini belirten Starmer, Sunak'ı ülkenin ilk Asya kökenli başbakanı olma yolunda gösterdiği ekstra çabadan dolayı takdir ettiğini söyledi. İngilizlerin ülkenin kararlı bir şekilde değişimine ve siyasetin kamu hizmetine dönüşüne oy verdiğini vurgulayan Starmer, "Bize açık bir yetki verdiniz ve biz de bunu değişim sağlamak, hizmeti ve siyasete saygıyı yeniden tesis etmek, gürültülü gösteri çağını sonlandırmak, hayatlarınızda daha temkinli hareket etmek ve ülkemizi birleştirmek için kullanacağız." dedi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve eşi Victoria Starmer

EZİCİ ÇOĞUNLUKLA İKTİDAR OLDU

İngiltere'de 650 üyeli Avam Kamarası'nın üyelerinin belirlendiği seçimlerde Keir Starmer'ın lideri olduğu İşçi Partisi, 412 sandalyeye ulaşarak mecliste ezici bir çoğunluk elde etti. Eski Başbakan Rishi Sunak liderliğindeki Muhafazakar Parti'nin sandalye sayısı ise 121'de kaldı. Muhafazakar Parti'nin 14 yıllık iktidarını sona erdiren seçimin sonuçlarının açıklanmasının ardından Rishi Sunak, parti liderliğinden istifa kararı aldığını, halefi seçilene kadar görevde kalacağını belirtti. Öte yandan Keir Starmer, nisan 2020'de İşçi Partisi'nin lideri seçilmişti.