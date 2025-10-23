Haberler

İngiltere Kralı Charles ve Papa Leo, 489 Yıl Sonra Ortak Dua Etti

İngiltere Kralı Charles ve Papa Leo, 489 Yıl Sonra Ortak Dua Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere Kralı Charles ve Papa 14'üncü Leo, Sistine Şapeli'nde birlikte dua ederek hâlâ devam eden tarihi bir bağın önemli bir parçasını oluşturdu. Bu, İngiliz monarşisi ile Katolik Kilisesi arasındaki ilk ortak ibadet olarak kaydedildi. Ziyaret sırasında Kral Charles, Papa Leo'ya unvanlar vererek ilişkilerin güçlenmesine yönelik adımlar attı.

İngiltere Kralı Charles ve Papa 14'üncü Leo, Vatikan'daki Sistine Şapeli'nde birlikte dua ederek, 489 yıl sonra İngiliz monarşisi ile Katolik Kilisesi arasındaki ilk ortak ibadeti gerçekleştirdi.

Katolik Kilisesi ile İngiltere Kilisesi arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açıldı. İngiltere Kralı Charles ve Kraliçe Camilla, Katolik Kilisesi ile İngiltere Kilisesi arasındaki bağların güçlenmesi amacıyla Vatikan'a resmi ziyarette bulundu. İngiltere Kralı Charles, Papa 14'üncü Leo ile bir araya geldi. Charles ve Papa Sistine Şapeli'nde birlikte dua etti. Tarihi buluşma, 489 yıl sonra İngiliz monarşisi ile Katolik Kilisesi arasındaki ilk ortak ibadet oldu. Ayinde, Latin ilahileri ve İngilizce dualar, şapelde yankılandı. Papa 14'üncü Leo ve İngiliz Kilisesi (Anglikan) Başpiskoposu Stephen Cottrell'in yönettiği ayinde Sistine Şapeli Korosu ve iki kraliyet korosu yer aldı.

Vatikan'da Kral'a özel koltuk

Papa 14'üncü Leo, Kral Charles'a Roma'daki St. Paul Bazilikası'nda özel bir ahşap koltuk hediye edecek. Bazilikanın altar kısmının arkasında yer alacak koltuk, sadece Britanya kralları tarafından kullanılabilecek. Kralın armasını ve Hristiyanlar arasında birlik çağrısı anlamına gelen Latince "Ut unum sint" (Bir olsunlar) yazısını taşıyacak. Papa Leo, Kral Charles'a ayrıca "Kraliyet Kardeşi" unvanı verecek.

Kral Charles Papa Leo'ya 2 unvan verecek

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Kral Charles'ın Papa Leo'ya, Windsor Kalesi'nde bulunan Aziz George Şapeli'nin "Papaz Kardeşi" unvanını ve Şövalye Büyük Haç unvanını vereceği bildirildi.

Kral Charles, son 3 papa ile daha önce görüşmüştü, ancak birlikte dua ettikleri bir tören olmamıştı.

İngiltere'nin Katolik Kilisesi'nden ayrılışı

İngiltere, 16. yüzyılın başlarında Katolik bir ülkeydi ve dini olarak Roma'daki Papa'nın otoritesine bağlıydı. Ancak Kral VIII. Henry, 1520'lerin sonuna gelindiğinde hem siyasi hem de kişisel nedenlerle Papalık ile ciddi bir çatışmaya girdi. Kral Henry, ilk eşi Aragonlu Catherine'den erkek bir varis sahibi olamamıştı. Kraliyet soyunun devamını sağlamak isteyen kral, evliliğini iptal ettirip Anne Boleyn ile evlenmek istemişti. Fakat Papa VII. Clement, bu boşanmayı onaylamayı reddetmişti. Bunun başlıca nedeni, Catherine'in dönemin en güçlü Katolik hükümdarlarından biri olan İspanya Kralı'nın teyzesi olmasıydı. Bu gelişme üzerine VIII. Henry, Papalığın otoritesine meydan okuyarak 1534 yılında "Üstünlük Yasası"nı çıkardı. Bu yasa ile İngiltere Kilisesi resmen kuruldu. Kral Henry, "İngiltere Kilisesi'nin Yüce Başkanı" ilan edildi. Böylece İngiltere, Roma Katolik Kilisesi'nden koparak kendi ulusal kilisesini kurmuş oldu. - VATİKAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Foseptik çukuruna düşen iki kişi hayatını kaybetti

Akılalmaz olay! Girdikleri çukurdan çıkamadılar
Otomobildeki sır ölümden yasak aşk çıktı! Aynı evde basmış

Otomobildeki sır ölümden yasak aşk çıktı! Aynı evde basmış
Ahmet Türk kayyuma gerekçe olan davadan beraat etti

Kayyum davasından beraat etti! Şimdi herkesin aklında aynı soru var
Ajax teknik direktörü Heitinga'dan Galatasaraylıları mest eden yorum

Öyle bir ifade kullandı ki Galatasaraylıları mest etti
Foseptik çukuruna düşen iki kişi hayatını kaybetti

Akılalmaz olay! Girdikleri çukurdan çıkamadılar
Abdullah Öcalan'a neden 'kurucu önder' dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi

Öcalan'a neden "kurucu önder" dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi
Bora Akkaş ve Oben Alkan'dan endişelendiren haber! Minik kızları yoğun bakımda

Ünlü çift perişan! Apar topar yoğun bakıma alındı
5 gündür bu şekilde! Talihsiz kadını 2 çocuğuyla birlikte sokağa attılar

Talihsiz kadını 2 çocuğuyla birlikte sokağa attılar
35 yıllık evliliği bitiren ihanet: Aldatma olayına karışan kişinin kimliği avukatı bile şaşırttı

Aldatma olayına karışan kişinin kimliği avukatı bile şaşırttı
Osimhen'den Burak Yılmaz sorusuna efsane yanıt

Sorulan soru karşısında büyük şaşkınlık yaşadı
Ünlü Oyuncu Neşe Aksoy 62 yaşında hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın sevilen yıldızından acı haber
Bir ilimize özgü ırk! Değeri yarım milyondan fazla, yurt dışından talep yağıyor

Değeri yarım milyondan fazla, yurt dışından talep yağıyor
Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Fatih Ürek'in menajerinden yeni açıklama

8 gündür yaşam savaşı veriyor! Menajerinden yeni açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.