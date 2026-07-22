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İngiltere, İran'daki diplomatik personelini geri çekti

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İngiltere Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki güvenlik riski nedeniyle İran'daki diplomatik personelini geçici olarak geri çektiğini, büyükelçiliğin uzaktan faaliyet gösterdiğini duyurdu. İngiliz vatandaşlarına İran'a seyahat etmemeleri çağrısı yinelendi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, bölgede devam eden güvenlik riski nedeniyle İran'daki diplomatik personelin geçici olarak ülkeden çekildiğini, büyükelçiliğin ise faaliyetlerini uzaktan sürdürdüğünü duyurdu.

ABD- İran arasındaki askeri ve diplomatik mücadele derinleşirken İngiltere, bölgede yükselen gerilim nedeniyle İran'daki diplomatik personelini geçici olarak geri çektiğini açıkladı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Devam eden güvenlik durumu nedeniyle tedbir amaçlı olarak İngiliz personelimizi geçici süreyle İran'dan çektik. Büyükelçiliğimiz uzaktan faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. İngiltere hükümetinin İran'da sağlayabileceği destek son derece sınırlıdır. Muhtemel bir acil durumda yüz yüze konsolosluk hizmeti verilemeyecektir ve İran'da sorun yaşamanız halinde İngiltere hükümeti size yardımcı olamayacaktır" denildi.

Açıklamada ayrıca, İngiltere ve İran pasaportu taşıyan kişilerin 90 güne kadar vizesiz olarak İran-Türkiye kara sınırından geçiş yapabildiği belirtildi. İran'dan Türkiye'ye karayoluyla geçmeyi planlayan İngiliz vatandaşlarının sınır kapısına gitmeden önce İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği ve İngiltere Dışişleri Bakanlığı ile irtibata geçerek destek talebinde bulunmaları gerektiği ifade edildi.

Seyahat etmeme çağrıları yinelendi

Bakanlık açıklamasında, İngiliz vatandaşlarına İran'a seyahat etmemeleri çağrısı yinelenerek, "İran'da ikamet eden ya da ziyaret amacıyla ülkede bulunan İngiliz vatandaşları, İran'daki varlıklarını ve ülkede kalmanın doğuracağı riskleri dikkatle değerlendirmelidir" ifadelerine yer verildi.

İngiltere hükümetinin söz konusu açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik her saldırısına karşılık, başkent Tahran da dahil olmak üzere ülke genelindeki altyapı tesislerini hedef alacaklarını söylemesinin ardından geldi. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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