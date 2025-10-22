Haberler

İngiltere, Heyet Tahrir Şam'ı Terör Örgütleri Listesinden Çıkardı

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Heyet Tahrir Şam'ı (HTŞ) 'yasaklı terör örgütleri' listesinden çıkardığını duyurdu. Kararın, yeni Suriye hükümetiyle iş birliği ve DEAŞ karşıtı misyonu destekleyeceği belirtildi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, hükümetin Heyet Tahrir Şam'ı (HTŞ) "yasaklı terör örgütleri" listesinden çıkardığını duyurdu.

İngiltere hükümeti, HTŞ'yi "yasaklı terör örgütleri" listesinden çıkardı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, kararın hükümet politikalarını destekleyici nitelikte olduğu belirtilerek, "Bu karar, yeni Suriye hükümetiyle daha yakın bir iş birliği anlamına gelecek ve terörle mücadeleden göç yönetimine ve kimyasal silahların imhasına kadar İngiltere'nin dış ve iç politika önceliklerini destekleyecektir" denildi. HTŞ'nin 2017 yılında "yasaklı terör örgütleri" listesine eklendiği hatırlatılarak, "HTŞ'nin listeden çıkarılması, Ahmed eş-Şara liderliğindeki güçlerin (HTŞ'nin) geçtiğimiz Aralık ayında Esad rejimini devirmesinin ardından Suriye'de yaşanan önemli gelişmelere karşı İngiltere'nin yanıtının bir parçasıdır" ifadeleri kullanıldı.

"Karar, Suriye'deki DEAŞ karşıtı misyonla etkileşimi destekleyecek"

Açıklamada, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'de hala önemli bir tehdit oluşturduğu hatırlatılarak, "HTŞ'nin yasaklı terör örgütleri listesinden çıkarılması, hükümetin Suriye'deki DEAŞ karşıtı misyonla etkileşimini destekleyecek ve bu da İngiltere'ye yönelik tehdidi azaltacaktır" ifadelerine yer verildi. Söz konusu kararın, ABD'nin HTŞ'yi Yabancı Terör Örgütleri listesinden çıkarma adımıyla da uyumlu olduğu vurgulanarak, "Bu karar aynı zamanda Suriye ile Esad rejiminin kimyasal silah programının ortadan kaldırılması yönünde daha yakın çalışma imkanı sağlayacaktır. Hükümet, Suriye Devlet Başkanı'nın (Ahmed eş-Şara) bu silahları tamamen imha etme yönündeki taahhüdünü memnuniyetle karşılamaktadır" denildi. HTŞ'nin "yasaklı terör örgütleri" listesinden çıkarılmasıyla birlikte 2000 tarihli Terörizm Yasası'nda belirtilen "üyelik" veya "yasaklı örgütlere destek çağrısında bulunma" gibi suçların artık HTŞ için geçerli olmayacağı aktarıldı.

HTŞ, geçtiğimiz Aralık ayında dönemin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı deviren Suriyeli muhaliflerin öncülüğünü yapmıştı. HTŞ lideri Ahmed eş-Şara, Esad'ın devrilmesinin ardından yeni devlet başkanı olmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi de Temmuz ayında HTŞ'yi ABD'nin yabancı terör örgütü listesinden çıkarmıştı. - LONDRA

