İngiltere, Filistin Devletini Tanıyabilir

İNGİLTERE Başbakanı Keir Starmer, İsrail'in belirli koşulları yerine getirmemesi halinde, eylül ayında Filistin devletini tanıyacağını duyurdu.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Gazze konusunda gerçekleştirdiği kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Starmer, Gazze'ye havadan yardım ulaştırılmaya başlandığını ancak her gün en az 500 yardım kamyonunun bölgeye giriş yapmasını arzuladığını kaydetti. Gazze'deki insani felaketi sona erdirmenin tek yolunun kalıcı bir çözüm olduğunu vurgulayan Starmer, ateşkes girişimlerini desteklediğini belirtti.

Starmer, iki devletli çözüm umudunun tehlikede olduğunu, bu nedenle Filistin'i tanımanın vaktinin geldiğini ve bunun en büyük etkiyi sağlayacağını dile getirerek, "İsrail hükümeti Gazze'deki korkunç durumu sona erdirmek için ateşkesi kabul edecek ve iki devletli çözüm ihtimalini canlandıracak, uzun vadeli sürdürülebilir barış taahhüdünde bulunacak somut adımlar atmadığı takdirde, İngiltere'nin eylülde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin devletini tanıyacağını teyit edebilirim" dedi.