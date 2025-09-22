İngiltere, Filistin Devletini Resmen Tanıdı

İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, Filistin devletini tanıma kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "Kolay olan, çekip gitmek ve her şeyin çok zor olduğunu söylemek olurdu. Ama bu kadar büyük yıkım, bu kadar büyük acı gördükten sonra bunun yanlış olduğunu düşünüyoruz. Nasıl ki İsrail'i, İsrail devletini tanıyorsak aynı şekilde Filistinlilerin de kendi devletlerine sahip olma hakkını tanımalıyız" dedi.

İngiltere, Avustralya, Kanada ve Portekiz'in Filistin devletini resmen tanımasının ardından İsrail'den Batı Şeria'yı ilhak etme sesleri yükseldi. Başbakan Benjamin Netanyahu'nun aşırı sağcı hükümetindeki birkaç bakanın İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmesini talep etmesine İngiltere'den yanıt geldi. İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper BBC'ye yaptığı açıklamada, İngiltere'nin Filistin devletini tanıma kararına misilleme olarak Batı Şeria'nın bazı bölümlerini ilhak etmemesi konusunda İsrail'i uyardığını söyledi. İngiliz Bakan Cooper, "Bu aldığımız kararın, hem İsrail'in hem de Filistinlilerin güvenliğine saygı göstermenin en iyi yolu olduğuna dair tutumumuz nettir. Bu, barışı ve adaleti korumakla ve en önemlisi Orta Doğu'nun güvenliğini sağlamakla ilgilidir ve bunu gerçekleştirmek için bölgedeki herkesle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Her iki taraftaki aşırılık yanlılarının iki devletli çözüm ihtimalini tamamen yok etmeye çalıştığını, oysa İngiltere'nin bunu yeniden canlandırma konusunda ahlaki bir sorumluluğu olduğunu vurgulayan Yvette Cooper, "Kolay olan, çekip gitmek ve her şeyin çok zor olduğunu söylemek olurdu. Ama bu kadar büyük yıkım, bu kadar büyük acı gördükten sonra bunun yanlış olduğunu düşünüyoruz. Nasıl ki İsrail'i, İsrail devletini tanıyorsak aynı şekilde Filistinlilerin de kendi devletlerine sahip olma hakkını tanımalıyız" ifadelerini kullandı. Cooper, İngiltere'nin Doğu Kudüs'teki Başkonsolosluğu'nun ne zaman tam teşekküllü bir büyükelçiliğe dönüşeceği konusunda net bir tarih vermedi. İngiliz bakan, bu sürecin Filistin Yönetimi ile yürütülecek diplomatik bir süreçle devam edeceğini söyledi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer dün yaptığı açıklamada, "Bugün, barış umudunu ve iki devletli çözümü yeniden canlandırmak için açıkça ifade ediyorum ki, İngiltere olarak Filistin devletini resmi olarak tanıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

İsrail'den tepki

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise İngiltere, Avustralya ve Kanada'nın Filistin devletini tanımasının ardından yaptığı açıklamada, "Bu gerçekleşmeyecek. Ürdün'ün batısında bir Filistin devleti kurulmayacak" şeklinde konuşmuştu.

İsrail Ekonomi Bakanı Nir Barkat da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Batı Şeria'yı ilhak çağrısında bulundu. Barkat, "Gerçek cevabımız, Filistin Yönetimi'ni feshetmek, Yahuda ve Samiriye'ye (Batı Şeria) egemenliğimizi uygulamak ve İbrahim Anlaşmaları'na katılmak isteyen Hebron Emirliği gibi yerel liderlikleri tanımak olmalıdır. 7 Ekim'de yaşanan dehşetten sonra, İslamcı göçten etkilenen ülkelerin liderlerinin yaptığı hiçbir hayal ürünü açıklama, fiili bir Filistin devleti kurulmasıyla sonuçlanmayacaktır" açıklaması yapmıştı. - LONDRA