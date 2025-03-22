İngiltere Dışişleri Bakanı'ndan İsrail-Lübnan Sınırındaki Tırmanışa İlişkin Açıklama

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İsrail'in Lübnan'ın güneyine başlattığı saldırılara ilişkin, "İsrail-Lübnan sınırındaki tırmanışa dair gelen haberlerden endişeliyiz. Tüm tarafları itidalli olmaya çağırıyoruz" dedi.

İsrail, bugün Lübnan'ın güneyine "Hizbullah, roket atışı gerçekleştirdi" iddiasıyla saldırı başlattı. Saldırılarda can kayıpları yaşanırken, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Lammy paylaşımında, "İsrail-Lübnan sınırındaki tırmanışa dair gelen haberlerden endişeliyiz. Tüm tarafları itidalli olmaya çağırıyoruz. Bu ateşkes anlaşmasının kalıcı bir barışa giden bir yol açmasını sağlamalıyız" ifadelerini kullandı.

En az 2 kişi hayatını kaybetmişti

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Touline kasabasına düzenlediği hava saldırılarında en az 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin de yaralandığını bildirmişti. İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise, saldırılarda roketatar sistemlerinin ve Hizbullah komuta merkezinin hedef alındığı iddia edilmişti. - LONDRA