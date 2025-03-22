İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu adliyeye sevk edildi

Çağlayan'da kritik saatler! Ekrem İmamoğlu adliyeye sevk edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Özel, şimdi kimi sırtından hançerleyeceksiniz?

Erdoğan'dan CHP'ye sert sözler: Şimdi kimi hançerleyeceksiniz?
İşte İmamoğlu'nun terör soruşturmasındaki ilk ifadesi

İşte İmamoğlu'nun terör soruşturmasındaki ilk ifadesi
İmamoğlu adliyedeyken Çağlayan ve Saraçhane karıştı

İmamoğlu adliyedeyken Çağlayan ve Saraçhane karıştı

İngiltere Dışişleri Bakanı'ndan İsrail-Lübnan Sınırındaki Tırmanışa İlişkin Açıklama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İsrail'in Lübnan'ın güneyine başlattığı saldırılarla ilgili endişelerini dile getirerek, tüm tarafları itidalli olmaya davet etti. Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda en az 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İsrail'in Lübnan'ın güneyine başlattığı saldırılara ilişkin, "İsrail-Lübnan sınırındaki tırmanışa dair gelen haberlerden endişeliyiz. Tüm tarafları itidalli olmaya çağırıyoruz" dedi.

İsrail, bugün Lübnan'ın güneyine "Hizbullah, roket atışı gerçekleştirdi" iddiasıyla saldırı başlattı. Saldırılarda can kayıpları yaşanırken, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Lammy paylaşımında, "İsrail-Lübnan sınırındaki tırmanışa dair gelen haberlerden endişeliyiz. Tüm tarafları itidalli olmaya çağırıyoruz. Bu ateşkes anlaşmasının kalıcı bir barışa giden bir yol açmasını sağlamalıyız" ifadelerini kullandı.

En az 2 kişi hayatını kaybetmişti

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Touline kasabasına düzenlediği hava saldırılarında en az 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin de yaralandığını bildirmişti. İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise, saldırılarda roketatar sistemlerinin ve Hizbullah komuta merkezinin hedef alındığı iddia edilmişti. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title