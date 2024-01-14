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İngiltere Dışişleri Bakanı: Husilere karşı askeri operasyon düzenlemekten başka seçeneğimiz yoktu

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İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, ABD işbirliği ile Yemen'deki Husilere yönelik düzenlenen saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, 'Kızıldeniz'deki saldırıları nedeniyle Husilere karşı askeri operasyon düzenlemekten başka seçeneğimiz yoktu' dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, ABD işbirliği ile Yemen'deki Husilere yönelik düzenlenen saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kızıldeniz'deki saldırıları nedeniyle Husilere karşı askeri operasyon düzenlemekten başka seçeneğimiz yoktu" dedi.

ABD ve İngiltere işbirliği ile Kızıldeniz'de İsrail bağlantılı tüm ticari gemilere saldırı düzenleyen Yemen'deki Husilere düzenlenen saldırıların ardından açıklamalar gelmeye devam ediyor. İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Yemen'deki Husilere yönelik askeri operasyon düzenlemekten başka seçeneklerinin olmadığını belirtti. ABD işbirliğinde gerçekleştirilen saldırıya katılmadan önce Husilere "uyarı üstüne uyarı" yaptıklarını söyleyen Cameron, operasyona seyrüsefer özgürlüğünü savunmak için katıldıklarını ifade etti.

"Saldırılar devam ederse yeniden vurabiliriz"

Ayrıca saldırıların devam etmesi halinde İngiltere'nin Husi hedeflerini yeniden vurabileceğini vurgulayan Cameron, "Husiler bu geçişi gemilere kapatırsa, hayati önem taşıyan tedarik zincirleri tehdit altına girecek ve fiyatlar İngiltere de dahil tüm dünyada artacaktır" ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin müttefikleriyle birlikte çalışacağını aktaran Cameron, "Seyrüsefer özgürlüğünü her zaman savunacağız. En önemlisi de sözlerimizi eylemlerimizle desteklemek için hazır olacağız" dedi.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ise geçtiğimiz cuma günü yaptığı açıklamada, operasyonu "meşru müdafaa için sınırlı, gerekli ve orantılı bir eylem" olarak tanımlamıştı. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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