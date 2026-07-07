Haberler

İngiltere ve Karadağ Başbakanları NATO Zirvesi İçin Ankara'ya Geldi

İngiltere ve Karadağ Başbakanları NATO Zirvesi İçin Ankara'ya Geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek zirve öncesinde Ankara'ya ulaştı. Liderleri Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu karşılarken, zirve kapsamında ikili görüşmeler yapmaları bekleniyor.

İNGİLTERE Başbakanı Keir Starmer ve Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak için Ankara'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükumet Başkanları Zirvesi'ne katılım sağlayacak liderler Ankara'ya gelmeye devam ediyor. Karadağ Başbakanı Milojko Spajic ve ardından İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ankara Havalimanı'na geldi. Liderleri Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve beraberindeki heyet karşıladı. Spajic ve Starmer'in zirve kapsamındaki programlara katılıp, ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasındaki ikili görüşme sona erdi

Beştepe'deki tarihi görüşmede ikinci aşamaya geçildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç, yaşadığı yalıyı tanıttı! Rahmi Koç hediye etmiş

Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç, yaşadığı yalıyı tanıttı! Hediye edilmiş
Seferihisar'da plajdaki başörtüsü saldırısında yeni karar: Serbest bırakılan zanlı için tutuklama istendi

İnfial yaratan plaj saldırısının zanlısı hakkında yeni karar

Portekiz'de Dünya Kupası'nın faturası Ronaldo'ya kesildi

Fatura Ronaldo'ya kesildi!
Trump'ın Ankara uçuşunu 100 binden fazla kişi takip etti

Dünyada ilk sıraya yerleşti! Trump'ın Ankara yolculuğu rekor kırdı
Belçikalı futbolcular ABD zaferi sonrası Donald Trump’ın dansını taklit etti

İki ülkeyi karşı karşıya getirecek olay: Donald Trump sakın görmesin!
Alevler yerleşim yerlerini tehdit etti, tahliye hazırlıkları başladı

Ciğerlerimiz saatlerdir yanıyor! Yerleşim yerleri tehdit altında
Yoğun tempoya dayanamayan Demet Akalın konserlerini iptal edip dinlenmeye çekiliyor

Konserlerini tek tek iptal eden ünlü şarkıcı hastalığını açıkladı