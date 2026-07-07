İngiltere ve Karadağ Başbakanları NATO Zirvesi İçin Ankara'ya Geldi

İNGİLTERE Başbakanı Keir Starmer ve Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak için Ankara'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükumet Başkanları Zirvesi'ne katılım sağlayacak liderler Ankara'ya gelmeye devam ediyor. Karadağ Başbakanı Milojko Spajic ve ardından İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ankara Havalimanı'na geldi. Liderleri Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve beraberindeki heyet karşıladı. Spajic ve Starmer'in zirve kapsamındaki programlara katılıp, ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı