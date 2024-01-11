İngiltere Başbakanı acil kabine toplantısı kararı aldı

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, yerel saatle 19.45'te acil kabine toplantısı kararı aldı.

İngiltere'de sabah saatlerinde düzenlenen hükümetin acil durum komitesi (COBRA) ve Ulusal Güvenlik Konseyi toplantılarının ardından İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, yerel saatle 19.45'te acil kabine toplantısı kararı aldı. Toplantının, İngiltere ve ABD'nin Yemen'deki Husilere yönelik planladığı askeri saldırılarla ilgili olduğu düşünülüyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından dün yapılan açıklamada, ABD ve İngiltere'nin 9 Ocak'ta Kızıldeniz'in güneyinde uluslararası nakliye yollarını hedef alan Husilere ait 21 İHA ve füzeyi düşürerek etkisiz hale getirdiği belirtilmişti.

İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, 9 Ocak'taki saldırıyı Husilerce bölgede bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük saldırı olarak nitelendirmişti.

Geçtiğimiz sene aralık ayında Husilerin artan saldırılarına karşı Kızıldeniz'de ABD öncülüğünde çok uluslu koalisyon kurulmuştu. - LONDRA