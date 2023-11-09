İncirliova Belediyesi, Sandıklı Mahallesi'ndeki Taşınmazın Devri İçin Yetki Aldı

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya Kasım ayı ikinci belediye meclis toplantısında, Sandıklı Mahallesi'nde bulunan 9 bin 943 metre karelik taşınmazın devri için meclisten istediği yetkiyi aldı.

İncirliova Belediyesi Kasım ayı ikinci meclis toplantısı gerçekleşti. İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya başkanlığında yapılan mecliste, ilk toplantıda ilgili komisyona sevk edilen gündem maddeleri görüşüldü. Başkan Kaya borçsuz bir İncirliova Belediyesi için yaptığı çalışmalar doğrultusunda, Sandıklı Mahallesi 158 ada 15 parselde bulunan taşınmazın, 6183 Sayılı Kanunun geçici 8. maddesine istinaden devletin ilgili kurumlarına devredilerek, taşınmazın bedeli kadar borcun silinmesi için meclisten yetki istemiş, ilgili taşınmazın hazineye devredilmesini içeren gündem maddesi ilk meclis toplantısında Plan Bütçe Komisyonu'na havale edilirken, söz konusu arsanın üzerinde bir adet mezarlık ve caminin olması tartışmaları beraberinde getirmişti.

Toplantıda meclis üyelerini bilgilendirmek için söz alan İmar ve Şehircilik Müdürü Murat Gümüş, taşınmazın, tarla vasfında olduğunu ve kamuya devredildiğinde belediyenin herhangi bir zarara uğramayacağını söyledi. Toplantıda konuşan MHP'li Meclis Üyesi Mustafa Karayiğit ise, taşınmaz devrinin olmasının ardından da mezarlık ve caminin vatandaşlar tarafından kullanılmaya devam edileceğini vurguladı. Meclisin onayına sunulan gündem maddesi oy çokluğu ile kabul edildi.

Söz konusu devir işlemine dair açıklama yapan Başkan Kaya, konunun doğru anlaşılması gerektiğini belirtti. Sürecin tam olarak bilinmemesinden dolayı kamuoyunun yanıltılmaya çalışıldığına dikkat çeken Başkan Kaya, meclisin kararı onaylamasının ardından söz konusu arsanın hazineye devredilerek parselasyon işlemlerinin yapılacağını ve bu işlemler neticesinde arsanın devlete devredilecek kısmının ortaya çıkacağını aktardı. Devir işleminin, parselasyon ve arazinin bedelinin belirlenmesi gibi pek çok prosedürün birlikte yürütüleceği bir süreç içerdiğini aktaran Başkan Kaya, "6183 Sayılı Kanunun geçici 8. maddesi yıl sonu itibariyle geçerliliğini yitirecek. Biz bu süre zarfında gerekli müracaatları yaparak, bu maddeden faydalanmak ve borçsuz bir İncirliova Belediyesi hedefimiz doğrultusunda bir adım daha atmak istiyoruz. Türkiye genelinde yüzlerce belediyenin faydalandığı bir kanun maddesinden İncirliova Belediyesi de faydalanacak. Ne mezarlık ne de cami satmıyoruz. Devletin yerini yine devlete devrediyoruz. Buradaki devirden hiç kimse şahsi menfaat sağlamayacak. Kamunun malı yine kamunun kalacak. Önümüzde başvuru için bir tarih var ve bu tarih içerisinde gerekli müracaatı yaparak İncirliova'ya hizmet etmek istiyoruz. Devletin ilgili kurumları ile yapacağımız görüşmelerin ardından, sürecin tamamlanması ile birlikte zaten bizim olan yine bizim olacak. Devredilen arsa bedeli kadar da borcumuz silinmiş olacak. İncirliova Belediyesi'nin borcu silinecek, kazanan İncirliova olacak" ifadelerine yer verdi. - AYDIN