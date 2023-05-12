"İnce çekilirse ben de çekilirim" diyen Erkan Baş ile ilgili açıklama TİP Sözcüsü Kadıgil'den geldi

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine kilitlenirken, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin adaylıktan çekildiğini açıklaması gündeme bomba gibi düştü.

İNCE'NİN ÇEKİLMESİ YÖNÜNDE ÇAĞRI YAPMIŞTI

Bu açıklamanın ardından gözler TİP Genel Başkanı Erkan Baş'a çevrildi. TİP İstanbul Milletvekili Adayı olan Erkan Baş, İnce'ye adaylıktan çekilmesi yönünde çağrı yapmıştı. Baş, İnce'nin adaylıktan çekilmesi çağrısında bulunurken, "Sayın İnce, bu işi ilk turda bitirebiliriz. Bir seçime kaybetmek için girilmez. Kaybettirmek istiyorsanız da, Kemal Bey'e değil Tayyip Erdoğan'a kaybettirmeyi seçin." demişti. İnce ise Baş'ın bu sözlerine "Ben de ona bir teklifte bulunayım o zaman. Kendisi İstanbul 3. bölge adaylığından çekilsin, bizim adayımızı desteklesin. Bakalım ne diyecek benim bu çağrıma" diyerek yanıt vermişti.

"ÇEKİLİYORSA BEN DE ÇEKİLİRİM"

Baş'ın bu çağrıya "Muharrem Bey, benim için 'Çekilsin' demiş. Benim çekilmem bir işe yarayamıyor ki. Çok istiyorsa buyursun gelsinler, Muharrem Bey çekiliyorsa ben de çekilirim. Bir problem yok bizim açımızdan. Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmek için koşulu Erkan Baş'ın milletvekili adayı olmamasıysa, buyursun hemen çekilsin. Yeter ki bu ülkeyi o karanlık sürece son verecek bir yere taşıyalım." şeklinde karşılık vermesi ise İnce'nin adaylıktan çekilmesi sonrası yeniden gündem oldu.

SERA KADIGİL'DEN ERKAN BAŞ SORUSUNA YANIT

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş'ın vekil adaylığından çekilip çekilmeyeceğine yönelik soru ise katıldığı canlı yayında TİP Sözcüsü ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Sera Kadıgil'e yöneltildi. Kadıgil ilk olarak Erkan Baş sorusuna gülerek "Tabii konuştuk, defalarca söyledim çekil diye dinlemiyor" şeklinde esprili bir yanıt verdi.

"BİR BAŞLIK ATILIYOR, ÜZERİNDEN TESPİTLER SAÇILIYOR ORTALIĞA"

Kadıgil devamında "O kadar bir sosyal medya şeyi dönmeye başladı ki hakikaten ne dediğinizin, ne anlattığınızın, başında sonunda ne ifade ettiğinizin önemi olmayan ve bunun önemi olmasın isteyen bir kitle de ne yazık ki sosyal medyada var. Yani bir başlık atılıyor, onun üzerinden ne yorumlar, ne tespitler saçılıyor ortalıklara. Halbuki bir zahmet edip ne demiş bu insan bir tıklayıp başını dinlese anlaşılacak ve konu kapanacak ama... Ah kimsenin zamanı yok sanıyorum artık gerçeklerin peşinde koşmaya bu post-truth dedikleri dönemde. Bu da onun bir yansıması gibi" dedi.

"'İLK TURDA BİTİRMEK ZORUNDAYIZ' DEDİK"

Kadıgil açıklamasının devamında "Biz İnce'ye çekil çağrısını yaptık, Erkan yaptı, açık açık yaptık. Bunun da çok arkasındayız. Neden? İlk turda bitmesi gerekiyor bu işin. Az önce konuştuğumuz her şey... Vergi diyorsunuz onların harcanması, başımıza gelenler, hayat pahalılığı, kadın cinayetleri, gençlerin ülkeden kaçabilmek için gün sayıyor olması, emekçilerin günde 14-15 saat çalışmasına rağmen, haftada 6 gün çalışmasına rağmen ayın sonunu getiremiyor olması, patronlardan, zenginlerden, kat yat sahiplerinden toplayamadıkları vergileri sizin benim maaşımdan neredeyse yarısına yakınına çöküp almaları... Bunların hepsi aslında bir sebepten oluyor. O sebebin adı saray rejimi. Ve bizim bundan kurtulmak için bir yolumuz var. Elimizde bir mühür var ve TİP şunu diyor, Erkan da şunu diyor; 'İlk turda bitirmek zorundayız.' Ve mecburuz buna ya. Başımıza gelenleri... Şimdi bir seçim sürecindeyiz değil mi? Herkes şey havasında da davranıyor biraz... 'Pek bir şey olmadı, ortalık karışmadı.' Her gün bir şey oluyor.

"KEŞKE BU ÇAĞRIYI YAPTIĞIMIZDA DİNLESEYDİ"

Her gün bir partiye saldırı oluyor. Her gün bir karalama kampanyasıyla karşı karşıyayız ve böyle bir ortamda kazanma ihtimali hiç olmayan, aşikar olan Muharrem İnce gibi birinin adaylıkta ısrar ediyor olması, bize tek bir kazandıracağı, hatta kaybettireceği şey vardı... 14 gündü. Yani Erkan'ın da TİP'in de burada ifade etmeye çalıştığımız şey buydu. 'Çekilin Sayın İnce, çekilmek zorundasınız' Bizim bu iktidarla geçirecek değil 14 günümüz, 14 dakikamız bile yok şu anda. Bizim bu çağrımızın sebebi buydu. Keşke biz bu çağrıyı yaptığımızda dinleseydi ve pusulada olmasaydı. Yurt dışında oylar kullanılmamış olsaydı. Evet aradaki fark çok büyük ama yüzde 51'in geçilmesi hala bazı anketlerde bıçak sırtı görünüyor. Böyle bir ortamda Muharrem İnce'nin yüzde 1, yüzde 2 almasının Tayyip Erdoğan'a 14 gün kazandırmaktan başka ne gibi bir işlevi olabilir.

"ERKAN O AKŞAM İSTİFASINI BASARDI"

Erkan'ın burada ifade ettiği şey de bu. Tekrar söylüyorum Erkan burada bunu söylediğinde bu şarta bağlı mesela Muharrem Bey çıkıp deseydi ki 'Hmm Erkan Baş çekiliyorsa ben de çekiliyorum' Kimsenin şüphesi olmasın Erkan o akşam zaten istifasını basardı. Ama bu dediğim gibi biraz artık böyle... Sanıyorum sinirler de gerildi son 3 gün..." şeklinde konuştu.