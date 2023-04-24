Muharrem İnce vatandaşın sözlerine çok kızdı: Ayıp, öyle şey denir mi? Yaşından utan

Zonguldak Zonguldak'ta Gazipaşa Caddesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, kendisine "AK Parti'nin polisi sizi koruyor" diyen vatandaşla tartıştı. İnce, vatandaşa "Bu devletin polisi onlar. Her zaman devletin polisi onlar. Ayıp, öyle şey denir mi? Yaşından utan" diye tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim gezileri çerçevesinde Zonguldak'a gelerek Gazipaşa Caddesi'nde esnaf gezisi yaptı. Gençlerin ilgi gösterdiği Muharrem İnce, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. CHP'li bir üye kucaklaştığı Muharrem İnce'ye, "Yine beraber olacağız. Sizi seviyoruz. Yuvanıza dönün. Yuvanız bizim yerimiz" dedi."

"AYIP, ÖYLE ŞEY DENİR Mİ?"

Ziyaret sırasında bir vatandaş, İnce'ye " Ak Parti'nin polisleri seni nasıl koruyor?" diye tepki gösterdi. İnce de tepkiye tepkiyle cevap verdi. Kendisine eşlik eden polislerin devletin polisi olduğunu söyleyen İnce, "Devletin polisi onlar. AK Parti'nin polisi olur mu? Olur mu öyle şey. Bu devletin polisi onlar. Her zaman devletin polisi onlar. Ayıp, öyle şey denir mi? Yaşından utan" diye tepki gösterdi.

"ONLAR TÜRK DEVLETİNİN POLİSLERİDİR"

Yaşanan tepkinin ardından konuşan İnce, "Sokaktaki ilgiyi görüyorsunuz. Bu seçimin sürpriz partisi biz olacağız. Türkiye'nin neresine gidersek gidelim özellikle gençler bir değişim istiyor. Bu değişimi gerçekleştirecek olan ilkeli, duruşu olan Atatürkçülerin partisi Memleket Partisi. Bu değişimi gerçekleştireceğiz. Milletimizin isteği Allah'ın izniyle bu iş olacak. Çok ayıp tabi o tepkiyi şahsıma almıyorum. Bana değil o. Etrafımızda Zonguldak Emniyetinden polis arkadaşlarımız var. Onlara 'AK Parti'nin polisleri seni nasıl koruyor bak' demek çok büyük saygısızlıktır. Onlar Türk Devleti'nin polisleridir. Bizim arkadaşlarımızdır. Onlara 'AK Parti'nin polisi' diye hitap etmesini hiç şık bulmadım. Ben onu kendime alınmıyorum ama o yapılan iş devlete saygısızlıktır. Polislere saygısızlıktır. Ben Türk Polisleri'ne canımı emanet ediyorum. Hangi siyasi görüşten olurlarsa olsun kardeşlerimdir. Ayrıca fakir fukara çocuklarıdır" diye konuştu.