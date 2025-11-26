Babacan'dan İmralı eleştirilerine sert yanıt: Kimse bizimle aşık atmaya kalkmasın

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İmralı'ya milletvekili göndermemelerini eleştirenlere cevap verdi. Sürece en başından beri destek verdiklerini hatırlatan Babacan, "Biz bu sürecin başarıya ulaşması için, taşın altına bedenimizi koymaya hazırız" dedi .

ALİ BABACAN'DAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

TBMM 'de Yeni Yol Grup toplantısında konuşan Ali Babacan şunları söyledi: "Konu barışsa, konu Kürt sorununun çözümüyse, bizi sakın ha başkalarıyla karıştırmayın. Biz, bundan tam beş sene önce, herkesten önce çıktık, terör sorunu sadece silahla çözülmez, dünyadaki "çatışma çözümü" tecrübelerinden istifade etmek gerekir dedik. Bu konuya geniş bir bakış açısıyla yaklaşmak gerekir dedik.

"BİZİM ÇİZGİMİZ HİÇ DEĞİŞMEDİ"

Biz, bundan tam üç sene önce, 354 maddelik Temel Haklar Eylem Planımızla, Kürt sorununun çözülmesi için gerekenleri bütün açıklığıyla, cesurca ortaya koyduk. Biz, partimizi kurduğumuz ilk günden bu yana, DEM Parti ile çözüm odaklı bir diyalog kurmuşken; 2023 ve 2024 seçim kampanyaları boyunca hem Sayın Erdoğan, hem de Sayın Bahçeli "bunlar teröristlerle görüşüyor" diyerek bizleri kıyasıya eleştirdiler, medyalarını üzerimize saldılar. Oysa, bizim çizgimiz hiç değişmedi. Hep tutarlı olduk. Tutarlılık konusunda hiç kimse bizimle aşık atmaya kalkmasın. Herkesin daha önce birbirine ne söylediği kayıtlarda.

Gerekirse şu koca ekrana tek tek yansıtıp onları utandırmasını da biliriz. Dedim ya, bizi başkalarıyla karıştırmayın. Bizim bu meseleyi çözmedeki samimiyetimizi, aylarca başarısızlık ihtimaline yatırım yapanlarla karıştırmayın. Komisyonun aldığı kararı hala sahiplenmekte tereddüt edenlerle bizi karıştırmayın. Mesele demokratikleşme adımlarına gelince, kırk dereden su getirenlerle de karıştırmayın. Bizi, buldukları her kriz anında aslına rücu edenlerle karıştırmayın. "Kürt anasını görmesin" zihniyetindekilerle; kanallarında Kürtçeyi duyar duymaz yayını apar topar kesenlerle bizi karıştırmayın.

"BİZİM ASLIMIZDA BİR OLMAK, BİRLİK OLMAK VARDIR"

Bizi, ulusalcı masallarla kitlelerini uyutmaya çalışanlarla, veya, Kürt kelimesini duyduklarında irkilenlerle, sakın ola karıştırmayın. Biz ülkenin doğusunda ne söylersek, batısında da aynı şeyi söyleriz; Söylediğimizi de ülkenin her yerinde savunuruz. Söyledik, yine söylüyoruz: Biz bu sürecin başarıya ulaşması için, taşın altına bedenimizi koymaya hazırız. Hakkari'den uzatılan eli biz İzmir'de tutarız, hiç merak etmeyin. Şırnak'ta uzatılan eli Uşak'ta tutarız; Iğdır'dan uzatılan eli, Adana'da, Karadeniz'de tutarız. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Biz, bu ülkeyi ayrıştırmaya değil, birleştirmeye geliyoruz. Bizim aslımızda, demokratlık vardır. Bizim aslımızda diğerkamlık vardır, bizim aslımızda bir olmak; birlik olmak vardır.

O yüzden bir kez daha tekrarlıyorum: Bizi, tahammülsüzlerle, bizi hoyratlarla karıştırmayın. Bizi, kendinden olmayana şaşı bakanlarla karıştırmayın. Bizi ana dili düşmanlarıyla, alfabe düşmanlarıyla kıyaslamayın. Açık ve net söylüyorum: Biz kendimizi, ancak ve ancak kendimizle kıyaslarız. Daha iyisini nasıl yaparız deriz ve bunun için çalışırız. Bu yüzden gönlümüz ferah, içimiz rahat. Türkiye ; Doğusuyla Batısıyla, Türk'üyle Kürt'üyle bir olsun diye çalışıyoruz. Bu ülkenin kadim sorunları bitsin diye çalışıyoruz. O yüzden buradayız, o yüzden bir aradayız. Biz bu topraklarda umudu yeniden inşa etmek için buradayız (…) Biz gençlerin huzurla yuva kurabileceği, ailelerin geçim kaygısı duymadan yaşayabileceği bir Türkiye istiyoruz. Biz, kimsenin kaçıp gitmek istemediği; herkesin ailesiyle, çoluk çocuk sahibi olarak, sevgiyle yaşadığı bir Türkiye istiyoruz.