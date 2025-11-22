Haberler

İmralı'ya Gidilecek Heyet Belirlendi

'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, İmralı'ya gidecek heyeti açıkladı. Heyet, AK Parti, MHP ve DEM Parti'den milletvekillerini içeriyor.

'TERÖRSÜZ Türkiye' hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun, İmralı'ya göndereceği heyet belli oldu. Heyette; Ak Parti'den Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, MHP'den İstanbul Milletvekili Feti Yıldız ve Dem Parti'den Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit yer alacak.

'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 18'inci toplantısında, İmralı'yı ziyaret etme kararı alındı. Karar kapsamında komisyonda grubu bulunan Ak Parti, MHP ve Dem Parti'den milletvekillerin yer alacağı heyet İmralı'ya gidecek. Heyette; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız ve DEM Parti Grup Başkan Vekili ve Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit yer alacak. Öte yandan CHP'nin ardından Yeni Yol Grubu'nun da heyete temsilci vermeyeceği öğrenildi. 3 kişiden oluşacak heyetin, İmralı Adası'na gerçekleştireceği ziyaret için Adalet Bakanlığı'na başvuru yapılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
