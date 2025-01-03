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İmralı heyetinin Bahçeli ziyareti sonrası dikkat çeken kayyum başvurusu

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28 Aralık Cumartesi günü teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti heyeti, dün de MHP lideri Bahçeli ile bir araya geldi. Görüşmede Ahmet Türk'ün de yer alması dikkat çekerken, toplantı sonrası Mardin Barosu'nun, Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanmasına karşı mahkemeye başvurarak yürütmenin durdurulmasını ve kararın iptalini istediği öğrenildi.

İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti heyeti, dün önce TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile daha sonra ise saat 14.58 itibarıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

BAHÇELİ'YE "KÜRT AĞASI" DEDİĞİ AHMET TÜRK'TEN HEDİYE

Sırrı Süreyya Önder, Ahmet Türk ve Pervin Buldan'dan oluşan DEM Parti heyetini kapıda karşılayan MHP lideri Bahçeli, 40 dakika süren görüşme sonrasında ise DEM Parti heyetini yine kapıdan uğurladı. Görüşmenin ardından Önder, basın mensuplarının sorusu üzerine, DEM Partili Ahmet Türk'ün, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye tespih hediye ettiğini söyledi.

İmralı heyetinin Bahçeli ziyareti sonrası dikkat çeken kayyum başvurusu

MARDİN BAROSU GÖRÜŞME SONRASI HAREKETE GEÇTİ

Bahçeli ile DEM Parti arasında dün yapılan görüşmenin ardından Mardin Barosu Mardin Büyükşehir Belediyesine atanan kayyum kararının iptali için mahkemeye başvuru yaptı.

"KAYYUM UYGULAMASI HUKUK DEVLETİ İLKELERİNE AYKIRI"

Mardin Barosu tarafından 2 Ocak tarihinde mahkemeye sunulan dilekçede; kayyum uygulamasının demokratik hukuk devleti ilkesi ile yerel demokrasiye aykırı olduğuna dikkat çekilerek, "Seçme ve seçilme hakkına yapılan bu müdahale demokratik toplumun gereklerine aykırı ve ölçüsüz bir müdahaleye dönüşmüş ve ağırlığını giderek artıran bir düzeye ulaşmıştır" denildi. Dilekçede; Belediye Kanunu'nun 45'inci Maddesi'ne ilk olarak 674 Sayılı KHK'yle ardından yapılan yasal değişiklikle eklenen "(…) terör veya terör örgütlerine yardım ve yataklık suçları sebebiyle görevden uzaklaştırılması" hallerinde İçişleri Bakanlığı tarafından belediye başkanı görevlendirilebileceği düzenlemesinin Anayasal temelinin olmadığına vurgu yapıldı.

İmralı heyetinin Bahçeli ziyareti sonrası dikkat çeken kayyum başvurusu

"HUKUKA AYKIRI BİR MÜDAHALE OLUŞTURMAKTADIR"

Ayrıca "Atama yetkisinin merkezi yönetimin siyasal kimlikli organlarına verilmiş olmasının" kayyum atamasına gerekçe yapılacak soruşturma ve kovuşturma açtırılmasının önünü açtığına da dikkat çekilen dilekçede, "Bu nedenlerle görevden uzaklaştırma olanağı her zaman bulunduğundan 'geçici' atama 'sürekli' atamaya da dönüşerek, hukuka aykırı bir müdahale oluşturmaktadır" ifadelerine yer verildi.

İmralı heyetinin Bahçeli ziyareti sonrası dikkat çeken kayyum başvurusu

"MÜDAHİLİK TALEBİNDE BULUNULDU"

Görevden uzaklaştırma kararı ile takdir yetkisinin seçmenin iradesi gözetilmeden kullanıldığı kaydedilen dilekçede; "Masumiyet Karinesi" vurgusu yapılarak, "Kayyum sisteminin uygulanış şekil ve usulleri Anayasa ilkelerini ihlal etmektedir. Kayyum sistemi ile yerel yönetim ortadan kaldırıldı ve merkezi yönetim ile bütünleştirildi. Kayyum Mardin'de kalıcı hale getirildi. Söz konusu durum Anayasa'ya aykırıdır. Ahmet Türk'ün avukatlarının açtığı davaya müdahillik talebimizin kabul edilmesine, aynı zamanda kayyum kararının yürütmesinin durdurulmasına ve iptaline karar verilmesini istiyoruz" denildi.

İmralı heyetinin Bahçeli ziyareti sonrası dikkat çeken kayyum başvurusu
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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