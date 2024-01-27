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İmamoğlu ve Kurum'a bir rakip daha! İlk mesajı "Ortalık çok karışacak" oldu

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Yerel seçimlere 2 ay gibi bir süre kalırken, İstanbul'da aday sayısı her geçen gün artıyor. Son olarak Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'tan sürpriz bir çıkış geldi. Demokrat Parti'nin İstanbul adayı olması beklenen Enginyurt, "Ortalık karışacak! Ben Cemal geliyorum" şeklinde bir paylaşım yaptı.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere doğru geri sayım sürerken İstanbul'da yarış giderek kızışıyor. 2019 seçimlerine ittifak halinde giren muhalefet cephesi bu kez seçimlere kendi adaylarıyla girecek. Gözler diğer partilerin adaylarına çevrilmişken Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt kulisleri hareketlendiren bir paylaşım yaptı.

5 PARTİ ADAYINI AÇIKLADI

Şu ana kadar mevcut CHP'li Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na rakip olarak 5 parti adayını açıkladı. İstanbul'da AK Parti Murat Kurum'u, İYİ Parti Buğra Kavuncu'yu, Saadet Partisi Birol Aydın'ı, Zafer Partisi Azmi Karamahmutoğlu'nu ve Memleket Partisi Mehmet Sevigen'i aday gösterdi.

İmamoğlu ve Kurum'a bir rakip daha! İlk mesajı 'Ortalık çok karışacak' oldu

"İSTANBUL'DAN ADAY OLMAK İSTERİM"

Gözler aday çıkartmaya hazırlanan DEM Parti'ye çevrilmişken, Demokrat Parti cephesinden de yeni bir adaylık çıkışı geldi. Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, katıldığı canlı yayında "İstanbul'dan aday olacak mısınız?" sorusuna "İstanbul'dan aday olmak isterim" yanıtını verdi.

İmamoğlu ve Kurum'a bir rakip daha! İlk mesajı 'Ortalık çok karışacak' oldu

"ORTALIK ÇOK KARIŞACAK GİBİ"

Bu açıklamanın ardından Enginyurt sosyal medya hesabından "Ortalık çok karışacak gibi. Ben Cemal geliyorum" notuyla bir paylaşım yaptı. Enginyurt'un bu paylaşımı "İstanbul adayı olacak" şeklinde yorumlanırken, kulisler de hareketlendi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Cemal Enginyurt Politika Güncel Haberler

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