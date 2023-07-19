İmamoğlu: Toplantının gizli tarafı yok

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyaya sızdırılan online toplantıya ilişkin soruya "Partimin mevzuları partililerle konuşulur. Bizim bu ve benzeri belki 200'e yakın toplantımız olmuştur diyebilirim seçimden bu yana. Hiçbir gizli tarafı yok" yanıtını verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Emirgan Korusu'nda düzenlenen 125 İETT Otobüsü Temini Sözleşme Töreni'ne katıldı. Törenin ardından CHP'li yetkili isimlerle yaptığı online toplantının internete sızdırılmasına ilişkin soruları yanıtlayan İmamoğlu, toplantının gizli bir tarafı olmadığını, görüntüleri sızdıranın da araştırılacağını söyledi.

İmamoğlu, "Partimin mevzuları partililerle konuşulur. Partinin yöneticileriyle konuşulur, parti meclisi üyeleriyle konuşuluyor, partinin eski yeni milletvekilleriyle konuşulur. İlçe başkanlarıyla, il başkanlarıyla konuşulur. Dolayısıyla bundan daha doğal bir şey yoktur. Bizim bu ve benzeri belki 200'e yakın toplantımız olmuştur diyebilirim seçimden bu yana. Bunlar devam edecektir, devam ediyor, gizli bir tarafı yok. Yarın da toplantımız var. Bugün bile buna benzer toplantılarımız var. Hiçbir gizli tarafı yok. Konuşulan mevzular partinin konularıdır. Bunlarla ilgili hiçbir kelimesini sizin huzurunuzda konuşmayacağım. O masalarda konuşmaya devam edeceğim. Onu araştıracağız, bakacağız, ne olmuş, nasıl olmuş? Bunu seven kimler var. Partinin içinden mi var, dışından mı var. Ona da bakacağız ama biz partimizle ilgili mevzuları partimizin yetkilileriyle çekinmeden, açık ve seçik kalbimizde ne varsa bir arada bir aile meselesi gibi konuşuyoruz, konuşmaya devam edeceğiz. Oradan sağlıklı kararlar çıkması için de yapılan her işlemi takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYAYA SIZAN GÖRÜNTÜLER

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ekibi ile yaptığı çevrim içi değişim toplantısının bir kısmı sosyal medyaya sızdı. O görüşmede CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın'ın da o toplantıda olduğu görüldü. Katılanlar arasında Engin Altay, Onursal Adıgüzel, Bülent Tezcan, Muharrem Erkek de yer aldı. Bir kısmı paylaşılan toplantının ne zaman düzenlendiği ise bilinmiyor.