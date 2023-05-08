İmamoğlu: 'Taş atanlar bile bizim tedavimize geliyor'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erzurum'da yaşanan taşlı saldırı olayıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, taş atanların bile kendilerine tedavi için geldiğini söyledi.

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Erzurum'da yaşanan taşlı saldırı olayıyla ilgili, "Bu kirli kışkırtmaya kapılıp o taşları atan, o genç, kendini bilmez evlatları bile biz tedavi etmeye geliyoruz. Onları bile biz tedavi edeceğiz. Onların içindeki yurt severliği, iyiliği ortaya çıkaracağız. Her gencin bu ülkenin karanlık ve güç odaklarının elinde hayatlarını perişan etmelerine asla müsaade etmeyeceğiz"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Konya'da Anıt Alanı'nda düzenlenen 'Millet Buluşması' programı kapsamında halka seslendi. İmamoğlu'nun dün Erzurum'da yaşadığı taşlı saldırı nedeniyle Konya'da polis geniş güvenlik önlemi aldı. Bazı çatıların binalarında özel harekat polisleri beklerken, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç de miting alanındaki bir binanın çatısında ekipleri koordine etti. Ekrem İmamoğlu'nun otobüs üstünden halka seslendiği sırada kalabalığın arasında bir kişinin bağırması üzerine polis, ekip aracına alarak miting bitine kadar bekletti. Ardından gözaltına alınan kişi, miting sonrası emniyet müdürlüğüne götürüldü.