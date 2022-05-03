İmamoğlu, Rize'de halkı selamlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan da kadraja girdi - Haberler

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İmamoğlu, Rize'de halkı selamlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan da kadraja girdi

Haberler.com - Ayça Elal - Politika
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İmamoğlu, Rize'de halkı selamlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan da kadraja girdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Doğu Karadeniz'de bayramlaşma turuna çıktı. Rize'de vatandaşlarla buluşan İmamoğlu, geziden fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaştı. O karelerden birinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dev posterinin de kadrajda yer alması gözlerden kaçmadı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Doğu Karadeniz'e yapacağı bayram ziyareti başladı. Rize'de vatandaşları selamlardan çektirdiği fotoğraf karesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, meydandaki bir binanın cephesinde bulunan fotoğrafı da yansıdı.

İŞTE O FOTOĞRAF

ERDOĞAN İLE AYNI KAREDE

Ak Parti'nin kalesine giden Ekrem İmamoğlu'nu Rizeliler Derepazarı Belediyesi önünde karşıladı.

Otobüsün üzerine çıkan İmamoğlu, Rizelileri selamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dev posteri de meydanda bulunan bir binanın cephesini kaplıyordu.

Haberler.com / Ayça Elal - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu, İBB, Politika, Güncel, Haberler

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