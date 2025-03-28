EspressoLab'ten video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında 'örtülü reklam' incelemesi

AK Partili Mustafa Varank hakkında inceleme
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e tepki: 'Siyasi mandacılık talep ediyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e zehir zemberek sözler
İmamoğlu'nun avukatının ifadesi ortaya çıktı

İmamoğlu'nun serbest bırakılan avukatının ifadesi ortaya çıktı
Canlı anlatım! Maçta gol yağmuru var

Tempo çok yüksek! Maçta tam 5 gol var

İmamoğlu protestolarına ilk iddianame: 74 kişiye hapis cezası talebi

İmamoğlu protestolarına ilk iddianame: 74 kişiye hapis cezası talebi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanması ile devam eden süreçte düzenlenen protesto gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle 74 kişiye 3'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanması ile devam eden süreçte düzenlenen protesto gösterilerine ilişkin jet iddianame düzenlendi.

74 KİŞİ HAKKINDA İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, 23 Mart'ta gerçekleştirilen gösterilerde gözaltına alınan 99 kişiden 59'u tutuklu 74'ü hakkında "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçu gerekçesiyle iddianame hazırladı. Haklarında iddianame hazırlanan 74 kişinin 3'er yıla kadar hapisleri talep edildi. Kalan 25 kişinin dosyası ise ayrıldı.

7 GAZETECİNİN İSMİ DE YER ALDI

Haklarında iddianame hazırlananlar arasında NOW TV muhabiri Ali Onur Tosun, AFP foto muhabiri Yasin Akgül, foto muhabir Bülent Kılıç ve gazeteci Zeynep Kuray, gazeteci Hayri Tunç, Bakırköy Belediyesi foto muhabiri Gökhan Kam ve İBB foto muhabiri Kurtuluş Arı'nın da olduğu öğrenildi. Daha önce aynı suçtan tutuklanan 7 gazeteci, karardan 2 gün sonra savcılık tarafından verilen re'sen tahliye kararıyla serbest bırakılmıştı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen 'terör' ve 'yolsuzluk' soruşturmaları kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart'ta tutuklanmıştı. İmamoğlu, 'yolsuzluk' soruşturmasında, "ihaleye fesat, kişisel verileri kaydetme, rüşvet ve örgüt kurma" iddialarıyla tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne sevk edilmişti. İmamoğlu, tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı kararıyla İBB Başkanlığı görevinden de uzaklaştırılmıştı. Gelişmelerin ardından kararı protesto etmek amacıyla birçok şehirde gösteri yürüyüşleri başlamıştı.

Haberler.com / Umut Halavart - Politika
500

Yorumlar (14)

Haber YorumlarıMr Camel:

akp ve erdoğan seçimle iktidar kalacağını hayal etmesin bu millet mazlumun yanında olur aynı zamanında erdoğanın zamanında nasıl sahıp cıktıysa ekrem imanoğluna sahip çıkacak siyasal islam da merhamet yok..

Yorum Beğen75
Yorum Beğenme70
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCeyhun AKSOY:

Devlet ; Yarına bırakır yanınıza bırakmaz. ;)

Yorum Beğen47
Yorum Beğenme71
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOrhan Irmak:

taşkınlık yapmayanları ayıklamak lazım

Yorum Beğen47
Yorum Beğenme32
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmrah Güneş:

sayin devletimizden ricamız bir an once alkol ve sigara yasaklanmalidir en azındam ramazan ayında sigara alkol yasalanmalidir insanlarımız bağımlı oldukları için çok istemelerine oruc tutamiyorlar bu yuzden bedenleri hastalıklarla doluyor hastanelik oluyorlar 10 yaşındaki çocuklar sigara içer oldu illa ki bir deprem mi istiyoruz hiç alınmayacağız myanmar Marmara ikisinde de mar var insAllah bugün deprem olan mymardaki ikisinde de mar olması Marmara depreminin olacağına işaret değildir bol bol dua edelim oruç tutalım sigara ve alkolu yasaklayalim ki Allah korusun bizi

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme57
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDağıstan:

Tutuklu Özdağ'ın da iddianamesi daha yazılmamış haberini okudum

Yorum Beğen57
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMalatyalı:

Ne yaparsanız yapın akp bitmiştir halk nezdinde. İmam gider daha dişli biri gelir. O sandığı bekleyin ve bu yaptıklarınızın hepsi boşa çıkacaktır.

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Çelik:

Devlet polisi boş yere kimseyi tutuklamaz artık cezalar caydırıcı olmalı 10/15 Bin verip sokağa çıkıp akıl almaz şeyler yapanlara hapis cezası şart oldu devletini tanımayan devlet gücünü görecektir aileler çocuklarına sahip çıksın taşkınlık yapmadan herkes protesto yapabilir hakkıdır ama gel gör ki buna bile izin vermiyor içimizdeki hainler

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme23
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAnty-Partizan:

Acaba Sonunda 86 Milyon mu, Yoksa 1 Avuc Haramzadeler mi, Yoksa TC mi Galip Cikacak ???...

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGenco:

Peki şimdi bu kadar insanın, gencin, öğrencinin, polisin vebali kimin boynunda ? Kendi hedef ve çıkarları uğruna sokak çağrısı yapıp insanları sokağa dökenler, oluşacak bu kadar olumsuzluğun, pırıl pırıl genç ve öğrencinin geleceğinin nasıl kararacağının, sicilininin nelere karışacağının, bu kadar insanın başının nasıl yanacağının hesabını da yapabildi mi insanları sokağa dökenler ? Ben cevabını vereyim ,insanlar bunların hiiiç umurlarında olmaz, gördüğümüz gibi olan saf insanlara olur…

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKenan Tepretoğlu:

toplantı ve yürüyüş hakkı anayasal haktır, anayasal haklar birileri istedi diye engellenemez, engellenirse kanuna aykırı olur ve suç teşkil eder

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 14 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.