İmamoğlu protestolarına ilk iddianame: 74 kişiye hapis cezası talebi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanması ile devam eden süreçte düzenlenen protesto gösterilerine ilişkin jet iddianame düzenlendi.

74 KİŞİ HAKKINDA İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, 23 Mart'ta gerçekleştirilen gösterilerde gözaltına alınan 99 kişiden 59'u tutuklu 74'ü hakkında "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçu gerekçesiyle iddianame hazırladı. Haklarında iddianame hazırlanan 74 kişinin 3'er yıla kadar hapisleri talep edildi. Kalan 25 kişinin dosyası ise ayrıldı.

7 GAZETECİNİN İSMİ DE YER ALDI

Haklarında iddianame hazırlananlar arasında NOW TV muhabiri Ali Onur Tosun, AFP foto muhabiri Yasin Akgül, foto muhabir Bülent Kılıç ve gazeteci Zeynep Kuray, gazeteci Hayri Tunç, Bakırköy Belediyesi foto muhabiri Gökhan Kam ve İBB foto muhabiri Kurtuluş Arı'nın da olduğu öğrenildi. Daha önce aynı suçtan tutuklanan 7 gazeteci, karardan 2 gün sonra savcılık tarafından verilen re'sen tahliye kararıyla serbest bırakılmıştı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen 'terör' ve 'yolsuzluk' soruşturmaları kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart'ta tutuklanmıştı. İmamoğlu, 'yolsuzluk' soruşturmasında, "ihaleye fesat, kişisel verileri kaydetme, rüşvet ve örgüt kurma" iddialarıyla tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne sevk edilmişti. İmamoğlu, tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı kararıyla İBB Başkanlığı görevinden de uzaklaştırılmıştı. Gelişmelerin ardından kararı protesto etmek amacıyla birçok şehirde gösteri yürüyüşleri başlamıştı.