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İmamoğlu'nun toplantısına katılmayan Yavaş'tan dikkat çeken sözler

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçim toplantısına katılmadı. Yavaş'a toplantıya neden katılmadığıyla ilgili soruya, özel bir nedeni olmadığını belirterek "Masadaki diğer seçenekler her zaman gündemdedir; o kadar söyleyeceğim" yanıtını verdi.

CHP'nin bir sonraki seçimdeki cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için "Gel, Seç, Tarihe Geç" sloganıyla CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen cumhurbaşkanlığı ön seçim toplantısı 27 Şubat Perşembe günü düzenlendi.

YAVAŞ TOPLANTIYA KATILMADI

Toplantıya Parti Meclisi üyeleri, Milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanları, Belediye Başkanları ve İl Başkanları katıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'deki toplantıya katılmadı.Yavaş, İmamoğlu'nun toplantısı sürerken İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile Siyaset Araştırmaları Merkezinin (SİYASAM) açılışına katıldı.

"ÖZEL BİR SEBEBİ OLMASI LAZIM MI?"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Merkezi'nde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçim toplantısına neden katılmadığı soruldu. Yavaş, "Provoke bir soru, özel bir sebebi olması lazım mı? Bu toplantı daha önce beli olmuştu" dedi.

"MASADAKİ TÜM SEÇENEKLER GÜNDEMDEDİR"

Yavaş, "Ön seçim hayırlı olsun. Onun haricinde söyleyecek bir şeyimiz yok, izliyoruz. Masadaki diğer seçenekler her zaman gündemdedir; o kadar söyleyeceğim" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun toplantısına katılmayan Yavaş'tan dikkat çeken sözler
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (8)

Haber Yorumlarıreşit bağcı:

Mansur yavaş imamoğlu ile özele öyle bir gol atacak ki ikiside sadece seyredecek

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Haber YorumlarıÖmer:

İmamoğlu Cumhurbaşkanı olamaz, yakında diplomasını alacağız.

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Haber YorumlarıTamer Çakır:

en doğrusu bu tedbir amaçlı geride durmanızdır yerinde bir hareket hiç karışmayın

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

mansur yavaş chp nin jokeri öne çıkmayıp kendisini hedef alacak çirkefliklere karşı tedbirli davranıyor

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Haber YorumlarıZeki Sahin:

mahsun yavaş bu chp zinniyetile kesinlikle anlaşamaz,çok tehlikeli zinniyet bir düşünce yok,sadece yalan dolan:)

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Haber Yorumlarıbekir yapici:

secime oldukca uzun bir zaman var benim sahsi düsüncem ortaligi imamoglu ile mesgul ederken mansur beyi yedek klübesinde tutuyor olabilirler, sayet ikdidar imamogluna siyaset yasagi cikartabilirse o zaman mansur baskan devreye girecek diye düsünüyörum, ayrica chp erdoganin karsisina onun karekterine yakin imamoglunu sürmekle iyi bir hamle yapti böylelikle onunla mesgul olmasini sagliyor, mansur baskan dürüst ahlakli biri koltuk ugruna chp ye ihanet etmez diye düsünüyorum ancak dünya yuvarlak.

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