Ekrem İmamoğlu'ndan ifade sonrası ilk sözler

İmamoğlu'ndan ifade sonrası ilk sözler
İmamoğlu'nun ifade verdiği Çağlayan Adliyesi'nin önünde ortalık karıştı

İmamoğlu'nun ifade vereceği Çağlayan Adliyesi'nin önünde ortalık karıştı
Ailesinden 4 kişiyi katleden 17 yaşındaki çocuk uyuşturucu bağımlısıymış

Ailesini katleden 17 yaşındaki çocukla ilgili isyan ettiren detay
Özlem Zengin'in kura törenindeki tutumu AK Partili ismi de rahatsız etti

Kura törenine gölge düşüren sözleri AK Partili ismi de rahatsız etti

İmamoğlu'nun mikrofonu verdiği Yavaş'ın sözleri alandakileri coşturdu: Orayı kapatalım

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İfade verdikten sonra Çağlayan Adliyesi önünde toplanan kalabalığa seslenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir ara mikrofonu yanına çağırdığı ABB Başkanı Mansur Yavaş'a verdi. Konuşmasında "Türkiye'yi açık hava cezaevine çevirmek istiyorlar" diyen Yavaş, "Silivri soğuktur diyenler, bunun utanç verici olduğunu bilmeli. İktidar olduğumuzda Silivri Cezaevi'ni kapatacağız" ifadelerine yer verdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çağlayan Adliyesi'nde ifade verdikten sonra vatandaşlarla bir araya gelerek açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek verdi.

MANSUR YAVAŞ: SİLİVRİ'Yİ KAPATALIM

İmamoğlu'nun mikrofonu takdim ettiği Yavaş, "Biz bugün Ekrem İmamoğlu ile dayanışmaya geldik. Buradan da Silivri'ye gideceğiz. Ümit Özdağ'ı ve Suat Toktaş'ı ziyaret edeceğiz. Türkiye'yi açık hava cezaevine çevirmek istiyorlar. 'Silivri soğuktur' diyenler, bunun utanç verici olduğunu bilmeli. İktidar değiştikten sonra demokrasinin başlangıcı olarak Silivri'yi kapatalım. Ve yeni bir hayata, özgür günlere hep birlikte yol açalım. Hiçbirimiz yargılanmaktan korkmuyoruz" dedi.

Yavaş'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Aslında İstanbul'a geçmiş olsun diyoruz. Aslında demokrasimize ve hukuka da geçmiş olsun demiyorum. Geçmemeli. Hukuk her daim hakim olmalı. Son birkaç aydır yaşadığımız durumlara bakarsanız birisinin en ufak bir demeci, bir tweeti gece evinden alınmasına vesile oluyor.

"APAR TOPAR ALINIP TUTUKLANMASI..."

Adeta Türkiye'yi bir açık hava cezaevine çevirmek istiyorlar. Oysa ki, oysa ki demokrasinin olmazsa olmazı basın özgürlüğü, fikir özgürlüğüdür. İnsanlar serbestçe fikirlerini söylemelidir. Ancak tweet atılıyor, gözaltına alınıyor. Şimdi hukukçu olarak söylüyorum. Tweet ortada, bir yere gitmiyor. Bunun suç olup olmadığına Cumhuriyet Savcısı da karar veremez. Alır, iddia eder, açar davayı. Eğer yargılama sonunda varsa bir kişi cezasını çeker. Ancak apar topar alınıp tutuklanması, hukukta en son başvurulması gereken olan bu tedbire başvurulması oldukça yanlıştır. İnsanların hürriyetini hiçbir şekilde kısıtlayamazsınız.

"ÜLKEMİZ ADINA UTANÇ VERİCİ"

Hukuktan ayrı karar alamazsınız. Ve bir tweet atıyorsunuz, altına birileri yazıyor 'Silivri soğuktur' diye. Zannediyorlar ki espri yapıyorlar. Altına 'Silivri soğuk' diye yazanlar bunun espri olmadığını, demokrasimiz, hukukumuz ve ülkemiz açısından utanç verici bir şey olduğunu bilmeleri gerekir. Bu nedenle ben bir an evvel ülkenin gerçek demokrasiye kavuşması suretiyle, kuvvetler ayrılığının bir an evvel tesis edilmesi yolunda bütün gücümüzle hep birlikte çalışacağız.

"BİRAZDAN SİLİVRİ'YE GİDECEĞİZ"

Bu ülkede demokrasi ve hukuku hakim kılacağız ve inşallah bundan sonra kim olursa olsun söylediği sözden dolayı, fikrinden dolayı, yazısından dolayı hiçbir şekilde tutuklanmayacak. Hiçbirimiz yargılanmaktan, soruşturulmaktan korkmuyoruz. Hiç böyle bir dünya yok. Elbette yargılayacaksınız, sonuçta karar vereceksiniz. Sevgili arkadaşlar, değerli İstanbullular, buradan biraz sonra Silivri'ye gidip orada gereksiz yere tutuklu, çünkü henüz yargılama yok, bir türlü davalar açılmadan tutuklu kalanlar var.

"İKTİDAR DEĞİŞTİKTEN SONRA SİLİVRİ'Yİ KAPATALIM"

Oysa belki de hepsi beraat edecek. Onları ziyaret edeceğiz. Dolayısıyla madem "Silivri soğuktur" ağızlarda, FETÖ döneminden beri ağızlarda pelesenk olmuş, Sayın Başkanım, değerli İstanbullular, inşallah iktidar değiştikten sonra demokrasinin başlangıcı olarak Silivri'yi kapatalım! Silivri'yi kapatalım! Ve yeni bir hayata, özgür günlere hep birlikte yol açalım. Tekrar başkanıma geçmiş olsun diyorum. Hep güzel günlerde hep birlikte olmak üzere hepinize tüm Ankaralının selam ve saygılarını sunuyorum. Allah'a emanet olun."

İmamoğlu'nun mikrofonu verdiği Yavaş'ın sözleri alandakileri coşturdu: Orayı kapatalım
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
img

Alman otomotiv devi Türkiye'den çekildi! Üretim tesisleri satılıyor
img

Yeşilçam'ın yıldızından kötü haber!
img

Maç biter bitmez yanına koştular
500

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıOsman YILDIRIM:

Olursan kapatırsın

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖzgür Sevindik:

Bu ikisinden soytarı bile olmaz onlar en azindan isini biliyor

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEvren:

Cumhurbaşkanı Mansur Yavaş

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHalit:

diline geleni söyle tehdit et mağdurumda mağdurum

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmrah Güneş:

bir an once marketlere kayyum alkole yasak 5 suc kaydindan fazla kaydi olana idam istiyoruz eğitimde Din derslerinin yoğun oldugu bir eğitim sistemi istiyoruz artik sokakta yuruyemez olduk egitim sistemi canavar ahlaksiz uyuşturitik sigaratik alkolik bir genclik yetiştiriyor her gun yolda yürürken çocukların gelip benden sigaran çakmagin varmi diye sormalarindan biktim bu yüzden disari cikamiyorum tum öğretmenlerimizden ricamiz odur ki müdürlerine Dini egitimin artirilmasi icin il milli eğitim müdürlüklerine tavsiyede bulunması icin baskı yapmaya davet ediyorum

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Tokgöz:

Şimdi dayanışma seçim zamanı kapışma.Bunlarr Bir zamanlar Meral Akşener ile abla kardeş gibiydiler. Ozaman ne olduysa Mansur ile imamoğlu arasında da aynısı olacak

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Kurt:

Sen kimsin bu resmen adeleti devleti tehdittir Gereği yapılmalı

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Turk:

TENEKELERE OY VERMEZ BİZİM İNSANİMİZ AMA YUNAN ARTİKLARİ VEREBİLİR

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erkan Özmen yasadışı bahis soruşturması kapsamında Karadağ'da yakalandı

Karadağ'da yakalanan "Ekrem Abi"nin mal varlığında neler yok ki
Arif Güran'ı konuk alan Esra Ezmeci'nin şivesi kayınca olanlar oldu

Arif Güran'ı konuk alan Esra Ezmeci'nin şivesi kayınca olanlar oldu
Devrik lider Esad'ın komutanı sokak ortasında vurularak öldürüldü

Cüzdanını açmaya çalışırken sokak ortasında kurşun yağdırdılar
Beşiktaş'ın Avrupa'dan elendiğini gören Ali Ece canlı yayında sinir krizi geçirdi

Canlı yayında sinir krizi geçirdi
Atılan manşetleri görmeniz lazım! Bütün ülke Mourinho'yu konuşuyor

Bütün ülke Mourinho'yu konuşuyor
Trump BRICS ülkelerini yüzde 100 vergi artışıyla tehdit etti

Trump açık açık tehdit etti

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.