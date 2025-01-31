İmamoğlu'nun mikrofonu verdiği Yavaş'ın sözleri alandakileri coşturdu: Orayı kapatalım

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çağlayan Adliyesi'nde ifade verdikten sonra vatandaşlarla bir araya gelerek açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek verdi.

MANSUR YAVAŞ: SİLİVRİ'Yİ KAPATALIM

İmamoğlu'nun mikrofonu takdim ettiği Yavaş, "Biz bugün Ekrem İmamoğlu ile dayanışmaya geldik. Buradan da Silivri'ye gideceğiz. Ümit Özdağ'ı ve Suat Toktaş'ı ziyaret edeceğiz. Türkiye'yi açık hava cezaevine çevirmek istiyorlar. 'Silivri soğuktur' diyenler, bunun utanç verici olduğunu bilmeli. İktidar değiştikten sonra demokrasinin başlangıcı olarak Silivri'yi kapatalım. Ve yeni bir hayata, özgür günlere hep birlikte yol açalım. Hiçbirimiz yargılanmaktan korkmuyoruz" dedi.

Yavaş'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Aslında İstanbul'a geçmiş olsun diyoruz. Aslında demokrasimize ve hukuka da geçmiş olsun demiyorum. Geçmemeli. Hukuk her daim hakim olmalı. Son birkaç aydır yaşadığımız durumlara bakarsanız birisinin en ufak bir demeci, bir tweeti gece evinden alınmasına vesile oluyor.

"APAR TOPAR ALINIP TUTUKLANMASI..."

Adeta Türkiye'yi bir açık hava cezaevine çevirmek istiyorlar. Oysa ki, oysa ki demokrasinin olmazsa olmazı basın özgürlüğü, fikir özgürlüğüdür. İnsanlar serbestçe fikirlerini söylemelidir. Ancak tweet atılıyor, gözaltına alınıyor. Şimdi hukukçu olarak söylüyorum. Tweet ortada, bir yere gitmiyor. Bunun suç olup olmadığına Cumhuriyet Savcısı da karar veremez. Alır, iddia eder, açar davayı. Eğer yargılama sonunda varsa bir kişi cezasını çeker. Ancak apar topar alınıp tutuklanması, hukukta en son başvurulması gereken olan bu tedbire başvurulması oldukça yanlıştır. İnsanların hürriyetini hiçbir şekilde kısıtlayamazsınız.

"ÜLKEMİZ ADINA UTANÇ VERİCİ"

Hukuktan ayrı karar alamazsınız. Ve bir tweet atıyorsunuz, altına birileri yazıyor 'Silivri soğuktur' diye. Zannediyorlar ki espri yapıyorlar. Altına 'Silivri soğuk' diye yazanlar bunun espri olmadığını, demokrasimiz, hukukumuz ve ülkemiz açısından utanç verici bir şey olduğunu bilmeleri gerekir. Bu nedenle ben bir an evvel ülkenin gerçek demokrasiye kavuşması suretiyle, kuvvetler ayrılığının bir an evvel tesis edilmesi yolunda bütün gücümüzle hep birlikte çalışacağız.

"BİRAZDAN SİLİVRİ'YE GİDECEĞİZ"

Bu ülkede demokrasi ve hukuku hakim kılacağız ve inşallah bundan sonra kim olursa olsun söylediği sözden dolayı, fikrinden dolayı, yazısından dolayı hiçbir şekilde tutuklanmayacak. Hiçbirimiz yargılanmaktan, soruşturulmaktan korkmuyoruz. Hiç böyle bir dünya yok. Elbette yargılayacaksınız, sonuçta karar vereceksiniz. Sevgili arkadaşlar, değerli İstanbullular, buradan biraz sonra Silivri'ye gidip orada gereksiz yere tutuklu, çünkü henüz yargılama yok, bir türlü davalar açılmadan tutuklu kalanlar var.

"İKTİDAR DEĞİŞTİKTEN SONRA SİLİVRİ'Yİ KAPATALIM"

Oysa belki de hepsi beraat edecek. Onları ziyaret edeceğiz. Dolayısıyla madem "Silivri soğuktur" ağızlarda, FETÖ döneminden beri ağızlarda pelesenk olmuş, Sayın Başkanım, değerli İstanbullular, inşallah iktidar değiştikten sonra demokrasinin başlangıcı olarak Silivri'yi kapatalım! Silivri'yi kapatalım! Ve yeni bir hayata, özgür günlere hep birlikte yol açalım. Tekrar başkanıma geçmiş olsun diyorum. Hep güzel günlerde hep birlikte olmak üzere hepinize tüm Ankaralının selam ve saygılarını sunuyorum. Allah'a emanet olun."