İmamoğlu'nun Kastamonu ziyaretinde çalan şarkı adaylık ilanı gibi

Anadolu turuna çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ilk durağı Kastamonu oldu. Burada bir dizi ziyaretler gerçekleştiren İmamoğlu'nun kapalı pazar yerindeki açılış esnasında çalan şarkı ise büyük yankı uyandırdı. Şarkıyı dinleyenler "İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı gibi" demekten kendini alamadı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Anadolu'daki kentleri ziyaretine Kastamonu'da başladı. Kastamonu kent merkezinde yoğun kalabalığın karşıladığı İmamoğlu, meydanda toplanan vatandaşlara hitap etti.

ÇALINAN ŞARKI DİKKATLERDEN KAÇMADI

Daha sonra İmamoğlu, Daday'daki kapalı pazar yerinin açılışını yaptı Açılış esnasında İmamoğlu'nun sahneye çıktığı esnada çalan şarkı ise dikkatlerden kaçmadı.

"BİRLİKTE TARİH YAZDIK, YİNE YAZARIZ TÜRKİYE'M"

Şarkının sözlerinde "Birlikte tarih yazdık, yine yazarız Türkiyem" ve "İmamoğlu halkın, yürekli sesi, eğilmez başı. Çıktığı seferde hedef demokrasi, İnançlıyız mutlak o gün gelecek" gibi ifadeler yer aldı.

CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞINA MI SOYUNUYOR?

İmamoğlu'nun yeni şarkısının çalındığı görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Görüntüleri izleyenler "İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı gibi" demekten kendini alamadı.

İşte şarkının sözleri:

Zincirleri kırar aşarız

Hür doğduk ezelden, biz hür yaşarız

Size huzur sözü verdik canım Türkiyem

Birlikte tarih yazdık yine yazarız

İmamoğlu halkın yürekli sesi

eğilmez başı, gençlere örnek

çıktığı seferde hedef demokrasi

inançlıyız mutlak o gün gelecek.