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İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına bir tepki de Özdağ'dan

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Özdağ "İsterseniz bütün muhalefeti tutuklayıp, siz kendi başınıza demokrasicilik oynayın! Biz Zafer Partisi olarak bu hukuksuzluğa karşı çıkıyor ve Türk Devletini Türk Milleti'ne geri vereceğimiz sözünü tekrarlıyoruz" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 84 kişi gözaltına alındı.

ÜMİT ÖZDAĞ'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına bir tepki de Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan geldi.

"SİZ KENDİ BAŞINIZA DEMOKRASİCİLİK OYNAYIN"

Özdağ, X hesabından yaptığı paylaşımda "Beni hukuksuz şekilde tutuklayıp, 58 gündür iddianamemi hazırlamayanlar, bugün yine aynı hukuksuzlukla İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nu göz altına almıştır. İsterseniz bütün muhalefeti tutuklayıp, siz kendi başınıza demokrasicilik oynayın!

"KAHROLSUN İSTİBDAT, YAŞASIN HÜRRİYET"

Biz Zafer Partisi olarak bu hukuksuzluğa karşı çıkıyor ve Türk Devletini Türk Milleti'ne geri vereceğimiz sözünü tekrarlıyoruz.

Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet! Kahrolsun millet düşmanları, yaşasın Büyük Türk Milleti! Kahrolsun adaleti katledenler, yaşasın adalet!" ifadeleri yer aldı.

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına bir tepki de Özdağ'dan

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına bir tepki de Özdağ'dan
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMuhammet:

Sen kimsin. Seni takan mı var.

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Haber Yorumlarıatilla orhan:

Apoyu da salın muhalefeti de içeri tıkın terörist kimmiş görelim.

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