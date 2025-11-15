Haberler

İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'ın telefonundan çıkan not ortalığı fena karıştıracak

İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'ın telefonundan çıkan not ortalığı fena karıştıracak
Güncelleme:
İBB iddianamesinde suç örgütü üyesi olduğu ifade edilen Necati Özkan'ın el konulan cep telefonundan ilginç bir not çıktı. El yazısı notta, "Partinin başına geçmek", "Örgüt Mansur'u çıkaracak", "Vekiller sarhoş geliyor, odalarında alkol var", "Milletvekili istifa ve ara seçim" ifadeleri dikkat çekti.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu'nun 2430 yıla kadar hapsi istendiği bir iddianame hazırladı.
  • Necati Özkan'ın telefonunda 'Ekrem İmamoğlu' ve 'Geliyorum Diyen Operasyon' başlıklı rapor ile el yazısı notlar bulundu.
  • İddianamede, Necati Özkan'ın İBB'deki yöneticiler ile usulsüz iş alan reklam şirketleri arasında yasa dışı bağlantılar kurduğu belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturmada 105'i tutuklu, 5'i "müşteki şüpheli" olmak üzere toplam 407 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Ekrem İmamoğlu'nun 2430 yıla kadar hapsi istendi.

Hakkında kamu davası açılan şüphelilerden 99'unun örgüt mensubu, Ekrem İmamoğlu'nun örgütün kurucusu ve elebaşı olduğu belirtilen açıklamada, şüpheliler Fatih Keleş, Murat Ongun, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve Hüseyin Gün'ün örgütün yöneticileri olduğu kaydedildi. İddianamede, örgüt yöneticisi olduğu belirtilen şüpheli Hüseyin Gün'e bağlı hareket ettiği değerlendirilen ve aynı zamanda "siyasal ve askeri casusluk" suçundan da başka bir dosyada tutuklu bulunan reklamcı Necati Özkan'a dair önemli bilgiler verildi.

DİKKAT ÇEKEN NOTLAR: VEKİLLER SARHOŞ GELİYOR, MANSUR ŞEHİRLERDE BÜRO AÇIYOR

Yeni Şafak'tan Burak Doğan'ın haberine göre; Özkan'ın cep telefonunda dijital ortamda hazırlanmış, "Ekrem İmamoğlu" ve "Geliyorum Diyen Operasyon" başlıklı raporun bulunması soruşturmayı derinleştirdi. Siber Suçlar Birimi, bu dosyanın yanı sıra Özkan'a ait yeni bir el yazısı belge daha tespit etti. Soruşturmanın en dikkat çeken bölümlerinden biri, Özkan'ın el yazısıyla tuttuğu notlar oldu. 11 Mart tarihli defter sayfasında, "Rıza + 6 belediye toplantı", "Partinin başına geçmek", "Trump ile görüşme", "İstanbul'a yeni vali gelecek, ardından kayyum", "CHP'nin iyi çalışmadığı", "Mansur şehirlerde büro açıyor, milliyetçi kanalla görüşüyor", "Özgür'den şikayetçiler", "Örgüt Mansur'u çıkaracak", "Vekiller sarhoş geliyor, odalarında alkol var", "Milletvekili istifa ve ara seçim", "Siyasi çevre yok, sadece akademi çevre var" notları yer alıyor. Savcılık, bu notların Özkan'ın daha önce tuttuğu kişisel siyasal değerlendirmeler olabileceğini belirtti.

İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'ın telefonundan çıkan not ortalığı fena karıştıracak

ÖRGÜT ÜYELERİ VE USULSÜZ İŞ ALANLAR ARASINDA BAĞLANTI KURDUĞU İDDİASI

Öte yandan iddianamede, şüpheli Necati Özkan'ın İBB ve iştiraklerinde görevli olan üst düzey yönetici örgüt üyesi şüpheliler ile belediyeden usulsüz iş alan reklam şirketlerinin yetkilileri olan bazı şüphelilerle toplantı yaptığı, her iki taraf arasında yasa dışı iş bağlantıları kurduğu, bu hususların ziyaretçi kayıt defteri ile kamera kayıtlarından tespit edildiği belirtildi.

Kaynak: Haberler.com / Politika
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Bir SeS:

eğer bunlar gerçek ise chp çok acil kapatılmalı bir an evvel beka sorununu dahil aşar bu konu

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
