İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'ın telefonundan çıkan not ortalığı fena karıştıracak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturmada 105'i tutuklu, 5'i "müşteki şüpheli" olmak üzere toplam 407 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Ekrem İmamoğlu'nun 2430 yıla kadar hapsi istendi.

Hakkında kamu davası açılan şüphelilerden 99'unun örgüt mensubu, Ekrem İmamoğlu'nun örgütün kurucusu ve elebaşı olduğu belirtilen açıklamada, şüpheliler Fatih Keleş, Murat Ongun, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve Hüseyin Gün'ün örgütün yöneticileri olduğu kaydedildi. İddianamede, örgüt yöneticisi olduğu belirtilen şüpheli Hüseyin Gün'e bağlı hareket ettiği değerlendirilen ve aynı zamanda "siyasal ve askeri casusluk" suçundan da başka bir dosyada tutuklu bulunan reklamcı Necati Özkan'a dair önemli bilgiler verildi.

DİKKAT ÇEKEN NOTLAR: VEKİLLER SARHOŞ GELİYOR, MANSUR ŞEHİRLERDE BÜRO AÇIYOR

Yeni Şafak'tan Burak Doğan'ın haberine göre; Özkan'ın cep telefonunda dijital ortamda hazırlanmış, "Ekrem İmamoğlu" ve "Geliyorum Diyen Operasyon" başlıklı raporun bulunması soruşturmayı derinleştirdi. Siber Suçlar Birimi, bu dosyanın yanı sıra Özkan'a ait yeni bir el yazısı belge daha tespit etti. Soruşturmanın en dikkat çeken bölümlerinden biri, Özkan'ın el yazısıyla tuttuğu notlar oldu. 11 Mart tarihli defter sayfasında, "Rıza + 6 belediye toplantı", "Partinin başına geçmek", "Trump ile görüşme", "İstanbul'a yeni vali gelecek, ardından kayyum", "CHP'nin iyi çalışmadığı", "Mansur şehirlerde büro açıyor, milliyetçi kanalla görüşüyor", "Özgür'den şikayetçiler", "Örgüt Mansur'u çıkaracak", "Vekiller sarhoş geliyor, odalarında alkol var", "Milletvekili istifa ve ara seçim", "Siyasi çevre yok, sadece akademi çevre var" notları yer alıyor. Savcılık, bu notların Özkan'ın daha önce tuttuğu kişisel siyasal değerlendirmeler olabileceğini belirtti.

ÖRGÜT ÜYELERİ VE USULSÜZ İŞ ALANLAR ARASINDA BAĞLANTI KURDUĞU İDDİASI

Öte yandan iddianamede, şüpheli Necati Özkan'ın İBB ve iştiraklerinde görevli olan üst düzey yönetici örgüt üyesi şüpheliler ile belediyeden usulsüz iş alan reklam şirketlerinin yetkilileri olan bazı şüphelilerle toplantı yaptığı, her iki taraf arasında yasa dışı iş bağlantıları kurduğu, bu hususların ziyaretçi kayıt defteri ile kamera kayıtlarından tespit edildiği belirtildi.