İmamoğlu'nun çağrısına ilk yanıt Meral Akşener'den geldi: Ankara'dan yola çıktım, Saraçhane'de görüşürüz

YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davanın duruşmasına saat 16.00'a kadar ara verilen İBB Başkanı İmamoğlu, sosyal medyadan çağrıda bulunarak "Karar ne olursa olsun, kâh sevincimizi kâh irademizi göstermek adına herkesi saat 16.00'da Saraçhane'ye davet ediyorum" dedi. İmamoğlu'nun çağrısına yanıt veren İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Ankara'dan yola çıktım, Saraçhane'de görüşürüz" paylaşımında bulundu. Akşener, paylaşımına aracın içinde çektiği bir fotoğrafı da ekledi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2019 seçimlerinin iptal edilmesinden sonra YKS üyelerine hakaret suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşmasına saat 16.00'a kadar ara verildi. Bu gelişmenin ardından İmamoğlu, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak herkesi Saraçhane'ye çağırdı. Paylaşımında İmamoğlu, "16 milyon İstanbullunun evi Saraçhane'dir. İstanbul ve Türkiye, iradesine daha önce nasıl sahip çıktıysa bugün de çıkacaktır. Karar ne olursa olsun, kâh sevincimizi kâh irademizi göstermek adına herkesi saat 16.00'da Saraçhane'ye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

ÇAĞRISI SONRASI AKŞENER, ANKARA'DAN YOLA ÇIKTI

İmamoğlu'nun herkesi saat 16.00'da Saraçhane'ye davet etmesinin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Ankara'dan yola çıktım, Saraçhane'de görüşürüz" paylaşımı yaptı. Akşener,Paylaşımına Akşener, aracının içinden çektiği bir fotoğrafını ekledi.

KARAR BUGÜN AÇIKLANACAK

İmamoğlu'nun yargılandığı dava bugün saat 11.30'da görülmeye başlandı. Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada kararın çıkması bekleniyor.