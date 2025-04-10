İmamoğlu'nu ziyaret eden Özgür Özel: Aramızda bir anlaşmazlık oldu, kardeşçe hallettik

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmek için Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'ne geldi.Özel, ziyaretin ardından açıklama yaptı.

Özel açıklamasında "Bugün Ekrem Başkanımızı ve arkadaşlarımızı heyetimiz ziyaret etti. Ben de görüşme imkanı buldum. Tüm arkadaşlarımızın kendileriyle dayanışma gösteren milyonlara selamlarını iletiyorlar. Gerçekleri anlattıkları savunmalarının televizyonlardan yayınlanmasını istiyorlar. Bir tane belge yok, gizli tanıkların iftiraları var. MASAK raporundaki şüpheli gözüken her işlemin açıklamasına ikna olmuş, buna bir şey söyleyemeyen bir iddia makamı var. Yargılamanın milletin önünde olmasını istiyorlar.

"ARAMIZDA UYUŞMAZLIK ÇIKTI"

İmamoğlu ile aramızda bir uyuşmazlık çıktı. Bunu son dakika olarak verebilirsiniz. Yozgat'taki çiftçilerin cezalarını benim ödeyeceğimi öğrenmiş. Kardeş payı içerisinde hallettik. Yarısını ben yarısını İmamoğlu üstlenecek.

Gençlere özgürlük istiyoruz. Sınavlarına girmelerini istiyoruz. Asla eline bir taş almamış, gösterilere katılmış kişileri evlerden topluyorlar, sonra da onlar 'eli baltalı.' Öğrencilerin elinde bırak baltayı, çubuk bile yoktu." dedi.