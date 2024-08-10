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İmamoğlu'ndan Paris eleştirilerine yanıt: Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir konu yok

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "İstanbul'un tanıtımı" adı altında Paris'te düzenlediği etkinlik büyük ses getirdi. Haftalığı 249 bin 260 Euro olan ünlü moda müzesi Palais Galliera'da düzenlenen etkinlikle ilgili yöneltilen eleştirilere yanıt veren İmamoğlu, "Biz işimize bakıyoruz. Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir konu yok" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB iştiraki İstanbul Konut İmar Plan Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (KİPTAŞ) Kartal'daki temel atma töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

"İFTİRALARLA KARŞI KARŞIYA KALDIK"

"İstanbul'un tanıtımı" adı altında Paris'te haftalığı 249 bin 260 Euro olan ünlü moda müzesi Palais Galliera'da düzenlenen etkinlikle ilgili yöneltilen eleştirilere yanıt veren "Biz orada İstanbul'u tanıtmak, anlatmak için bulunurken burada dakika dakika ne yaptığımıza ilişkin iftiralarla karşı karşıya kaldık. Bu lafların geçerliliği yok. 4 gün Paris'teydik.. Olimpiyat oyunlarını izledik. Biz orada İstanbul'u tanıtmak, anlatmak için bulunurken burada dakika dakika ne yaptığımıza ilişkin iftiralarla karşı karşıya kaldık. Bu lafların geçerliliği yok" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'ndan Paris eleştirilerine yanıt: Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir konu yok

"HESABINI VEREMEYECEĞİMİZ HİÇBİR KONU YOK"

"Biz orada da ne yaptığımızı biliyoruz burada da ne yaptığımızı biliyoruz" diyen İmamoğlu, şöyle devam etti: "Bu kirli dili kullananlara milletimiz gerekli dersi verip bulundukları yerden yollayanlara kadar doğruları anlatmaya devam edeceğiz. Biz işimize bakıyoruz. Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir konu yok."

İmamoğlu'ndan Paris eleştirilerine yanıt: Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir konu yok

İKİ GÜN İÇİN 600 BİN EURO ÖDENDİ

İki günlüğüne 600 bin Euro ödenen Paris'teki etkinlikte İmamoğlu'na CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP'li Belediye başkanları ve aileleri eşlik etmişti. İBB bütçesinden karşılandığı öne sürülen etkinlikte ünlü şarkıcı Karsu sahne almıştı.

Kaynak: Haberler.com / Politika

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Yorumlar (31)

Emre:

ne saçma bir yanıt hadi ver hesabını sıkıyorsa resmen kelime oyunu yapmış

305
31
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Adam Bey:

Geleceğin dünyalar lideri konuştu. Adam gibi adam. Helal olsun!

18
226
yanıtYanıtla
Abuzer Sever:

Kesin yoktur. Hatta su ücretlerinin artışına da söyleyecek çok şeyin vardır...

226
15
yanıtYanıtla
recep kaya:

BU MİLLET ELBET KİM KİMİN HAKINA GİRİYORSA ONDAN HESAP SORAR

222
6
yanıtYanıtla
İbrahim Coşkun:

Sen zaten ne desen ne söz versen inanan varmı sana

159
18
yanıtYanıtla
SMMM:

NAS EKONOMİSİ ÜLKEYİ BİTİRDİ BİTİRDİ

31
123
yanıtYanıtla
1gerceklerinsesi:

Bu ülkede neler dönüyor bazen gerçekten kafam almıyor. İki ucu bilmem ne değnek derler ya aynı o biçim.

136
7
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Hakan Kalkan:

Millet seni oraya iş yap ve yaptığın işleri anlat diye seçti zannediyordum…….

118
10
yanıtYanıtla
Kemal Gocer:

Sen hesap kitap işlerini iyi bilirsin. ; )

92
9
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Zekeriya aydın:

Sıkıntı etme ağa. CB seçimlerinde aday olup kazanınca Türkiye tanıtımları yaparsın Paris'te

9
44
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Tüm 31 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
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