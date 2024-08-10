İmamoğlu'ndan Paris eleştirilerine yanıt: Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir konu yok

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB iştiraki İstanbul Konut İmar Plan Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (KİPTAŞ) Kartal'daki temel atma töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

"İFTİRALARLA KARŞI KARŞIYA KALDIK"

"İstanbul'un tanıtımı" adı altında Paris'te haftalığı 249 bin 260 Euro olan ünlü moda müzesi Palais Galliera'da düzenlenen etkinlikle ilgili yöneltilen eleştirilere yanıt veren "Biz orada İstanbul'u tanıtmak, anlatmak için bulunurken burada dakika dakika ne yaptığımıza ilişkin iftiralarla karşı karşıya kaldık. Bu lafların geçerliliği yok. 4 gün Paris'teydik.. Olimpiyat oyunlarını izledik. Biz orada İstanbul'u tanıtmak, anlatmak için bulunurken burada dakika dakika ne yaptığımıza ilişkin iftiralarla karşı karşıya kaldık. Bu lafların geçerliliği yok" ifadelerini kullandı.

"HESABINI VEREMEYECEĞİMİZ HİÇBİR KONU YOK"

"Biz orada da ne yaptığımızı biliyoruz burada da ne yaptığımızı biliyoruz" diyen İmamoğlu, şöyle devam etti: "Bu kirli dili kullananlara milletimiz gerekli dersi verip bulundukları yerden yollayanlara kadar doğruları anlatmaya devam edeceğiz. Biz işimize bakıyoruz. Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir konu yok."

İKİ GÜN İÇİN 600 BİN EURO ÖDENDİ

İki günlüğüne 600 bin Euro ödenen Paris'teki etkinlikte İmamoğlu'na CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP'li Belediye başkanları ve aileleri eşlik etmişti. İBB bütçesinden karşılandığı öne sürülen etkinlikte ünlü şarkıcı Karsu sahne almıştı.