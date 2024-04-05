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İmamoğlu'ndan "Murat Kurum nasıl bir rakipti?" sorusuna tek cümlelik yanıt

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Geçen sene kaybedilen 2023 seçimlerinin ardından CHP'de değişim sürecini başlatan Ekrem İmamoğlu,31 Mart yerel seçimlerinde de İstanbul'da ikinci zaferini ilan ederek siyaseten gücünü perçinledi.

KURUM SORUSUNA TEK CÜMLELİK YANIT

Sözcü gazetesinden İsmail Saymaz'a verdiği röportajda seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan İmamoğlu, rakibi Murat Kurum'la ilgili yöneltilen "Nasıl bir rakipti?" sorusunu ise "İyi bir rakipti" yanıtını vererek geçiştirdi.

CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAK MI?

2028 yılında cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı sorusuna da yanıt veren İmamoğlu, "2019'da yoğurda üflemeyi öğrendim. 'Allah bilir' sözünün bile, ki en çok kullandığım söz, cezasını çektim. Şu anda bulunduğum yerdeyim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 39 ilçesi, hatta Türkiye'deki yeni seçilmiş bütün CHP'li belediyelere katkı sunmakta, destek olmakta mecburiyet hisseden, inanılmaz işi olan biriyim. Hiçbir belediyemizin başarısız olmasına tahammülümüz olamaz. Çok işimiz var. Tümden oraya odaklıyım şu anda" ifadelerini kullandı.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Ekrem İmamoğlu Murat Kurum Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (20)

Cengizhan Çakmaz:

Ne güzel çalışıyormuş gibi yaptın yumurta kapıya sıkışınca, hadi şimdi rahatsın tekrar rutin hayatına yani tatillerine geri dön.

108
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Cemalettin Doğan:

Sende bak işine.

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Adem Örnek:

Tatil iyi gelir sana bence

104
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yanıtYanıtla
Tugrul Abus:

Hazımsızlık için soda iyi gelir sanada

yanıt236
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bekir yapici:

AYILANA GAZOZ BAYILANA LIMON

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Nurullah Aydın:

kala bile almıyorum yani demek istemiş kibir abidesi...

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yanıtYanıtla
GÖBEĞİNİ KAŞIYAN ADAM :

Dedi genel başkanı "kibirden seçimi kaybettik" diyen partili.

yanıt96
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Can null:

İYİKİ öyle kudurun

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Mülayim sert:

Trollerin onca karalama iftira kampanyasına rağmen İmamoğlu ezici farkla kazandı demekki halk artık uyandı gerçekleri görüyor paralı troller boşa ötüp duruyor

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yanıtYanıtla
ibrahim sarı:

Umarım deprem ile ilgili vaatlerinizi unutmazsınız.

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Tüm 20 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
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