İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nu gülümseten sözler: Sayın cumhurbaşkanım hoş geldiniz

Cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bağcılar'da bir açılış törenine katıldı. Konuşma yapan İmamoğlu'nun, Kılıçdaroğlu'na dönerek "Dün Mansur Başkanım güzel bir uyarı yaptı. Cumhurbaşkanı varken başka bir makam sayılmazmış. Ben de onun yaptığını yapıyorum. Sayın cumhurbaşkanım ve saygıdeğer konuklar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz." sözleri herkesi gülümsetti.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bağcılar Ebubekir Meydanı ve Kadın Merkezi Açılış Töreni'ne katıldı.

"SAYIN CUMHURBAŞKANIM SEFALAR GETİRDİNİZ"

Burada bir konuşma gerçekleştiren İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nu gülümseten bir giriş yaptı. İBB Başkanı, "Dün Mansur (Yavaş) Başkanım güzel bir uyarı yaptı. Ben de o uyarıylabirlikte bugünkü buluşmayı başlatmak istiyorum. Dedi ki, 'Yıllar önce bir Belediyeler Birliği toplantısına katıldığımda orada bulunan konuklarımızın arasında cumhurbaşkanı vardı. Cumhurbaşkanı varken başka bir makam sayılmazmış.' Ben de onun yaptığını yapıyorum. Sayın cumhurbaşkanım ve saygıdeğer konuklar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun sözlerinden satır başları:

"Ramazan ayı başkasının derdini kendi derdin bilmek demektir. Tam da bu güzel toprakların duygularına uygundur. Başkalarının derdini bilme karakterini son yıllarda ne yazık ki bir kısım unuttuk. Deprem gibi felaket anlarında hatırlıyor sonrasında yavaş yavaş unutuyoruz. Böyle değiliz. Bütün kalbimle bu sefer farklı olmasını yürekten diliyorum. Bu asil karakterimizden asla vazgeçmeyelim. Bu ülkeyi halden anlayanlar, insanını ayırt etmeden koşanlar yönetsin. O zamanlar geldi diye düşünüyorum.

"NE DERDİNİZ VAR KADINLARLA?"

Ev kadınlarımızız yüzde 86'sı son 6 ayda kendi ihtiyacı için alışveriş yapmamış. Ev kadınlarının yüzde 34'ü evde yalnızken doğalgaz kapatıyor. Bu şehirde 3 kadından birisi şiddete maruz kalıyor. Bu gördüğünüz güzel alanın bir kısmını İBB Kadın olarak da hizmete açıyoruz. Görevi şiddeti engellemek olanlar bazı yöneticiler bu amaç için çıkarılmış kanunları siyasi pazarlık meselesi haline getiriyorlar. Bu acı fotoğrafı çocuklarımız için değiştirmeliyiz. Konu kadınlar olunca 3-4 erkek bir araya gelip karar almayı, yasa çizmeyi kendilerine hak sayıyorlar. Ne derdiniz var kadınlarla? Buna itiraz eden kendi kadın yöneticileri dahi sosyal medyada fanatikler tarafından linç ediliyor. Bu üzücü fotoğrafı da değiştireceğiz.

Bir baba kızını hayal kırıklığına uğratıyorsa bu milleti de hayal kırıklığına uğratır. Allah kimseyi kızını hayal kırıklığına uğratan babalardan eylemesin."