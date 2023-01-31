İmamoğlu'ndan evinde ölü bulunan eski MHP'li başkanın ailesine taziye ziyareti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, ocak ayının başında evinde ölü bulunan eski MHP Taşköprü Kadın Kolları Başkanı Gizem Memioğlu'nun ailesini ziyaret ettiği ortaya çıktı. 21 Ocak'ta Kastamonu Taşköprü'ye giden İmamoğlu'nun kızlarını kaybeden Erdal ve Nur Memioğlu çiftinin evine taziye için gittiği ve aileyle sohbet ettiği öğrenildi. Hatırlanacağı üzere İmamoğlu, Ankara'da suikasta kurban giden eski MHP Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in ailesine de taziye ziyaretinde bulunmuştu.

Eski MHP Kastamonu Taşköprü İlçesi Kadın Kolları Başkanı Gizem Memioğlu'nun Ocak ayının başında evinde ölü olarak bulunması kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

25 GÜN OLDU OTOPSİ RAPORU ÇIKMADI

Memioğlu'nun otopsi raporu ölümün üzerinden 25 gün geçmesine rağmen çıkmazken, yaşanan bir gelişme ise dikkatlerden kaçmadı.

İMAMOĞLU'NDAN ACILI AİLENİN EVİNE ZİYARET

21 Ocak'ta Kastamonu Taşköprü'yü ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun acılı Memioğlu ailesini ziyaret ettiği ortaya çıktı. Kızlarını kaybeden Erdal ve Nur Memioğlu çiftinin evinde taziyelerini sunan İmamoğlu'nun aileyle sohbet ettiği ifade edildi.

KILIÇDAROĞLU DA BAŞSAĞLIĞI DİLEMİŞTİ

Hatırlanacağı üzere 41 yaşındaki Eski MHP Taşköprü Kadın Kolları Başkanı Gizem Memioğlu'nun evinde ölü bulunmasından sonra, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, aileyi telefonla arayıp başsağlığı dilemişti.

İMAMOĞLU SİNAN ATEŞ'İN AİLESİNİ DE ZİYARET ETTİ

Bir dizi temasta bulunmak için Bursa'ya gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara'da uğradığı suikast sonucu öldürülen Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in ailesine de taziye ziyaretinde bulunmuştu. Osmangazi ilçesine düzenlenen ziyarette İmamoğlu'na Mustafa Bozbey ve CHP Bursa İl Başkanı Turgut Özkan da eşlik etmişti.