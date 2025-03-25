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İmamoğlu'ndan eşi ve Erdoğan'ın annesiyle ilgili hakaretlere tepki

İmamoğlu'ndan eşi ve Erdoğan'ın annesiyle ilgili hakaretlere tepki
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İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu eşiyle ilgili yapılan paylaşımlara tepki gösterdi. İmamoğlu "Cezaevinde olmamızı fırsat bilip annemle, eşimle ve ailemle ilgili ahlaksız paylaşımlar yapan kişilerle ilgili savcılığı göreve davet ediyorum" dedi. İmamoğlu öte yandan protestolardaki Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaretlere de sert çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilen Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu'na yönelik skandal paylaşımlara tepki gösterdi.

ERDOĞAN'A YÖNELİK HAKARETLERE DE TEPKİ GÖSTERDİ

Saraçhane'deki protestolarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaretlere de sert çıkan İmamoğlu "Cumhurbaşkanının annesine yönelik hakaretleri tüm kalbimle sonuna kadar kınıyorum. Bu vesileyle kendisine yüce Yaradan'dan tekrar rahmet diliyorum.

"BİZİM AİLEMİZ OLUNCA KAFALARINI SOKACAK YER ARIYORLAR"

Cezaevinde olmamızı fırsat bilip annemle, eşimle ve ailemle ilgili ahlaksız paylaşımlar yapan kişilerle ilgili de savcılığı göreve davet ediyorum. Her konuda re'sen, jet hızında soruşturma açanlar söz konusu bizim ailemiz olunca kafasını sokacak yer arıyor." dedi.

İmamoğlu'ndan eşi ve Erdoğan'ın annesiyle ilgili hakaretlere tepki

GÖKÇEK: KOCANIN İÇERİYE GİRMESİNDEN ÇOK MEMNUNSUN

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nu Saraçhane'de gördüğü devasa kalabalık karşısında gülümsediği görüntüyü kullanarak hedef almıştı. "Belli ki kocanın içeriye girmesinden çok memnunsun. Aranız açıkmış. Bu kadar belli etmene gerek yok" ifadelerini kullanan Gökçek tepkiler sonrası paylaşımını apar topar silmişti.

İmamoğlu'ndan eşi ve Erdoğan'ın annesiyle ilgili hakaretlere tepki

MÜCAHİT BİRİNCİ TEPKİLER GELİNCE SİLİP ÖZÜR DİLEDİ

AK Partili Mücahit Birinci ise "Dünyanın en mutlu adamı: Özgür Özel'dir... Kadını ise Ekrem'in kıymetli eşi hanımefendidir... Sözlerime kulak verin" ifadelerine yer vererek büyük tepki toplamıştı. Gelen tepkilerin ardından paylaşımını silen Mücahit Birinci, bir özür mesajı yayınlamıştı.

Birinci, X hesabından yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı: "Ekrem İmamoğlu'nun eşi mutludur şeklinde attığım X'i kendime yakıştıramadım ve sildim. Kıymetli eşinin CB adaylığı ihtimali ile ilgili bir yaklaşımdı. Hata yaptım. Burnumu sokmamam gereken bir alandır. Yanlış oldu, maksadını aşan bir paylaşım oldu. İçtenlikle özür diliyorum üzdüysem."

İmamoğlu'ndan eşi ve Erdoğan'ın annesiyle ilgili hakaretlere tepki

Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (20)

Haber YorumlarıZübeyr Doğan:

Kimin olursa olsun.Aileyi pis işlere bulaştıran kanimdan ,canımdan olsa tükürür atarım. Tek kelimeyle, Edepsizlik .

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Haber YorumlarıASar Gnc:

Ayip ama milletin karisina anasina laf söylemek adamliga yakismaz. Sanane

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Haber YorumlarıFirat Tas:

Bülent arınç ın ankarayı parsel parsel sattılar dediği virüs hala aramızda dolaşıyor oysa

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Haber Yorumlarıünal özer:

560 milyar nerde? bırak ordan twit attırmayı provokasyonu, paraları kimle yedin nerde yedin

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Haber Yorumlarımurat ılgaz:

Gökçek tam bir şeref yoksunu

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Haber YorumlarıSatilmis Atmaca:

AYNI ,HUKUK VE YARGI MADEM BAĞIM SIZ GÖKCEK İ DE YARGILASINLAR.. DİNAZOR PARKI NA NE O KADAR PARA HARCANIR MI. ÇOCUK LARI NİZ NASIL 22 YAŞIN DA TV VE ŞİRKET LER SAHİBİ OLDULAR. BU KADAR PARA, MAL, MÜLK BELEDİYE BAŞKANLIĞI MAAŞI İLE Mİ EDİNMİŞ.

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Haber YorumlarıCHP Savar:

neden yüzleri gülüyor doğru demiş o zaman kocası içerde fotoğraf çekip gülüyorlar

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Haber YorumlarıMehmet Timur:

Örnek olması gereken insanların ve yeri geldiğinde de Dinimizden ödün vermeyen insanların böyle hakaret içeren paylaşımları yapanları hem kınıyorum, hem de ayıplıyorum. Bu dünyada vicdanen rahatsanız, öbür dünyada da kul hakkı yemediğinizi iddia ediyorsanız sorun sorun yok derim.

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Haber YorumlarıMUSTAFA ÖZDEMİR:

İnsanlıktan nasip almamış paylaşımlar yazıklar olsun gökçek ve mücahit birinci

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

malum bayram yaklaşıyor dün aile büyüklerini ziyarete gittim etrafta onlar gibi bekleyen yüzlerce komşusu vardı her görüşten her mevkiden her yaştan toplanmış bir araya gelmişler birbiriyle konuşmadan hepsi sessizce bekliyorlar konuşmaları imkansız çünki kendilerine verilen ömrü tamamlayıp geride bedenlerini bırakıp emanet olan ruhlarını teslim edip ebediyete yolculuk etmişlerdir eğer herkesi adaletten haktan hukuktan sevgi ve saygıdan uzak buluyor iseniz bu dünyada zaman geçirmeniz çok zor

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