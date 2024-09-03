İmamoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?' sorusuna yanıt: Millet nerede isterse orada olacağım

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı televizyon programında bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. İmamoğlu programda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bir sonraki seçimde Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin 'Ben CHP'nin iktidara taşıyan bir genel başkan olarak tarihe geçmek istiyorum' sözlerinin hatırlatılması üzerine dikkat çeken ifadeler kullandı.

"EKREM İMAMOĞLU, MİLLET NEREDE İSTERSE ORADA OLACAK"

Ekrem İmamoğlu, kendisiyle ilgili "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Bizi birbirimize düşürmeye çalışanlardan korunmalıyız. Ya da bizi birbirimize düşürmeye çalışan o kişilerin kurduğu sistemlerden korunmalıyız. Eminim ki hiçbir arkadaşımız böylesi bir ortamdan kendisine ikbal arama seviyesizliğine düşmez. Ben çok ağır bir meselenin içerisinde olduğumuzun farkındayım. Çok net söylüyorum; Ekrem İmamoğlu millet nerede isterse orada olacak."

Ekrem İmamoğlu programda Sivas'ta başlayacak olan kurultayla ve parti içi demokrasi tartışmalarıyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"DEĞİŞİMİN BAŞLANGICI 5 KASIM'DI"

Bugün Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in ve bütün CHP'li dostlarımızın, yol arkadaşlarımızın böylesi önemli bir dönemde Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında, tüzük kurultayının yapılması noktasında Sivas'ı tercih etmelerini elbette çok kıymetli buluyorum. Umuyorum birlik beraberlik ruhunu, siyasetin bir araç olduğunu, siyasi partilerin bir hizmet alanı, hizmet yeri, hizmet için bir araç olduğunu unutmadan, kutsallığın bu milletin birliğinin, beraberliğinin simgesi olan bayrağının, devletinin, vatanının, birlik ve beraberlik olduğunu hissederek bir süreci başlatırız. Umuyorum hafta sonu tüzük sürecinde en nitelikli bir şekilde o değişim ruhunu taşıyan ve bu işin ne 5 Kasım'da yapılan kurultayın değişim günü olduğu, ne bugün olduğunu, aslında değişimin sürdüğünü, başlangıcının kasımda yapılan kurultay olduğunu ama bu işin sürdüğünü hissederek inşallah birlikte tüzük kurultayını gerçekleştireceğiz.

PARTİ İÇİ DEMOKRASİ NE KADAR İŞLEYECEK?

Bu bir tüzük kurultayıdır. Kesinlikle devrimci ruhlu olacaktır, kesinlikle iyileştirici olacak, kesinlikle birleştirici olacak, kesinlikle kapsayıcı olacak çünkü biz zemini büyütmek zorundayız. Biz CHP'nin zeminini büyütmek zorundayız. Kapsayıcı bir siyaset alanına oturtmak zorundayız. Hiç bir koltuğun sahibi olmadığımızı, emanetçi olduğumuzu, milletin temsilcisi olduğumuzu aynı zamanda parti üyelerinin de temsilcisi olduğumuzu, aynı anda bütün marifetleri kendinde gören inşalar olmamamız gerektiğini kibirden arınmış olmamız gerektiğini, bu ülkenin tek kişilik aklından, tek kişinin 'her şeye ben karar veririm' anlayışından kurtulmak zorunda olduğunu, ne yazık ki doğmadan ölen bir sistemin ve ülkenin başına büyük belalar açan bir sistemin, tarihin en belirsiz ekonomik sorununu yaşatan bir sistemin biran önce milletin başından def edilmesi gerektiğini bilerek ve isteyerek hareket etmesi gerekir bütün Cumhuriyet Halk Partililerin.

"TARİHİ BİR MİSYONA SAHİBİZ"

Ben bu bilinçle hareket ediyorum ve diyorum ki; 'Geçmişte farklı reflekslerimiz olabilir, geçmişte farklı genetik kodlarımızın bizi bazı sıkıntılara soktuğu anları yaşamış olabiliriz ama değerli yol arkadaşlarım bu dönem başka bir dönemlütfen bütün tavır ve davranışlarınızı gözden geçirin. Tavır ve davranışlarınıza bundan önce 10 dikkat ediyorsanız bundan sonra bin dikkat edin' diye yol arkadaşlarımı muhtelif toplantılarda uyarıyorum. 'Tarihi bir misyona sahibiz' diyorum ülkemizin cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına koşar adım girebilmesi için vakit kaybetmemesi için, geçmiş yüzyılın hatalarından, yanlışlardan attığı kötü adımlarından kurtulması, sıyrılması, kalıcı bir demokratik yapıya kavuşması için bize ihtiyacı var ben kendimi öyle tanımlıyorum. O bakımdan bu süreç de işte o kuvvetli adımların bir parçası. bu ruhla biz orada olacağız.